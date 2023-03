Jak by vypadali Athos, Porthos, Aramis a d’Artagnan v hokejové kabině, na ledě nebo střídačce? Činohra Moravského divadla Olomouc spojila téma Tří mušketýrů a extraligového play-off a před startem předkola mezi Morou a Karlovými Vary podpořila hanácký klub povedeným videem.

Moravské divadlo Olomouc a jeho video ke startu hokejového play-off. | Foto: Moravské divadlo Olomouc

„Primárně vzniklo díky spolupráci, kterou jsme s Moravským divadlem nastavili asi měsíc zpátky. Nápad, scénář a realizace pak byla kompletně v gesci divadla,“ prozradil marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa.

„Šlo o akci herců, mezi nimiž se nacházejí i fanoušci hokeje a našeho klubu. Všichni, co jsou na videu, by se měli ve čtvrtek objevit přímo v kotli plecharény,“ dodal. Ve středu ještě zúčastnění musí odehrát představení na divadelních prknech.

Video v podání Moravského divadla Olomouc najdete ZDE.

Tomajko: Bude to boj

Na ledě už se ale v Olomouci bude odehrávat také hokejová bitva. S Karlovými Vary se Mora ve vyřazovacích bojích utká vůbec poprvé v historii. A očekává se vyrovnaný boj.

„Je třeba si říct, že play-off je jiná soutěž. Nemá cenu se bavit o tom, kolik jsme na konci základní části měli proher. Nyní se začíná od nuly. Všechna mužstva jsou na tom stejně. Je úplně jedno, kolik kdo bodů získal,“ řekl hlavní kouč Olomouce Jan Tomajko pro klubový web.

V základní části dvě výhry kohoutů (2:0 a 3:0), dvě prohry (2:3 a 3:4). Série hraná na tři vítězné zápasy by se klidně mohla do Olomouce vrátit v úterý 14. března na případný pátý rozhodující zápas.

„Lehký soupeř není žádný, soutěž je strašně vyrovnaná. Byly tam rozdíly na pár bodech. Je to hodně otevřené, bude to vyrovnané a bude to zároveň boj,“ očekává Tomajko.

Úvodní duel na ledě plecharény startuje ve středu v 18 hodin, ve čtvrtek ve stejný čas je na programu utkání číslo dva.

