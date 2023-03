/FOTOGALERIE/ Další vyrovnaný boj, spousta tvrdých zákroků z obou stran, pětiminutový trest pro pardubickou hvězdu ofenzivy Lukáše Sedláka. Z prvního vyostřeného měření sil čtvrtfinále play-off hokejové extraligy v „Hanáckém pekle“ vyšly lépe Pardubice, které rozhodly ve strhujícím prodloužení o triumfu 5:4.

Třetí zápas čtvrtfinálové série neměl po šedesáti minutách vítěze. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Vedení 3:0 v sérii vystřelil Dynamu necelé dvě a půl minuty před koncem prodloužení Tomáš Zohorna.

„Přitom jsme prodloužení začali dobře. Ale bohužel. Ještě není konec série, uděláme všechno pro to, abychom ji prodloužili. Musíme se z toho oklepat,“ mrzelo olomouckého trenéra Jana Tomajka.

Smutný úvod

„Odpočívej v pokoji.“ Tak zněl vzkaz domácího kotle směrem k nebesům, odkud na Kohouty dohlížel v neděli zesnulý Adámek, brankář olomouckého celku minihokeje. Tragédie Hanáky už před utkáním semkla, na dresech měli nalepené černé pásky.

Buly čtvrfinálového zápasu předcházela minuta ticha pro malého gólmana, který zemřel po víkendové autonehodě. Stadion pak vyvolával jeho jméno, mezi fanoušky v hledišti se objevil i Adámkův dres.

VIDEO: Minuta ticha pro Adámka. Plecharéna pak vytvořila Hanácké peklo

První třetina: 2:2

První nepříjemnosti pro domácí hokejisty musel řešit Jan Lukáš v úvodní přesilovce hostů. Tu sice Olomouc přežila, pak ale propadla ve středním pásmu a Cienciala se Sedlákem vyřešili situaci dva na jednoho na jedničku.

Stejně jako v předešlých duelech play-off dobře sehrála početní výhodu také Mora. Gól sice nedala, Klimek poté nicméně vystihl pardubickou rozehrávku, v útočném pásmu předložil Janu Bambulovi, který nadvakrát překonal Willa.

Po další chybě v hostující rozehrávce pak pálil Knotek do tyče. Následovala tradiční situace nedáš – dostaneš. Hyka šikovně předal Ciencialovi, který propálil Lukáše.

Domácí však do první sirény zvládli srovnat krok. Bambulova stahovačka sice kvůli lehkému podražení olomouckému šikulovi nevyšla, do volného puku však plácl Jan Knotek – 2:2.

„Odehráli jsme dobrý zápas. Pardubicím jsme se vyrovnali, přestože mají vynikající individuality. Je těžké proti nim hrát, jsou silné na kotouči,“ zmínil Jan Tomajko.

Sedlák napadl Orsavu a dohrál

Prostřední dějství začalo vyloučením Sedláka, který atakoval do oblasti hlavy Jakuba Orsavu. Tahoun hostující ofenzivy vyfasoval trest na pět minut plus do konce utkání.

„Díval jsem se na video. Tím, že se Orsava zastavil, už to náš hráč neubrzdil. Myslím, že to bylo nechtěné,“ věří kouč Pardubic Radim Rulík a doufá, že extraligová hvězda bude moci nastoupit ve čtvrtém duelu.

„Ve středu do 12 hodin bychom se měli dozvědět, jestli bude moci nastoupit,“ řekl Rulík a pozastavil se i nad zákroky právě na Sedláka.

„Tohle se děje celou sezonu, potýkáme se s tím. Jdou po něm všichni. A mám strach, aby to neskončilo tragicky. Víc to nechci rozvádět. Chápu, je to náš klíčový hráč,“ zmínil trenér na tiskové konferenci.

„Určitě tam není úmysl ho nějak zranit. Možná ho vyprovokovat, něco mu říct, dostat se mu pod kůži. Dnes se vyprovokoval sám, když dostal pět plus do konce,“ komentoval důležitou situaci Jakub Navrátil.

Využitá přesilovka a dvougólové vedení

Mora dlouhou přesilovku tentokrát sice nesehrála ideálně, ta největší šance přesto skončila gólem. Plášek našel Jakuba Navrátila, který dal domácím podruhé v sérii vedení.

Přesilovku si pak zahrálo i Dynamo, srovnat v ní mohl Cienciala, ale netrefil v jasné pozici. Menší tlak Hanáků v útočném pásmu poté vyústil v polovině zápasu ve střelu Matouše Menšíka, která dala domácím dvougólové vedení.

To vydrželo jen do první minuty třetí třetiny. Nedorozumění v domácí defenzivě po nahození hostů ze středního pásma využil Adam Musil. Pardubickou převahu korunoval ve 46. minutě vyrovnávací gól Jana Košťálka.

„Strašně rychle jsme za stavu 4:2 dostali na začátku třetí třetiny gól a trošku nás to opařilo. Pak jsme inkasovali na 4:4 a třetí třetina byla z naší strany ustrašenější,“ mrzelo Jana Tomajka.

V prodloužení byla k vidění spousta šancí na obou stranách, rozhodčí pustili několik hraničních zákroků, aby v čase 77:31 z ostrého úhlu trošku šťastně rozhodl Tomáš Zohorna.

Čtvrtý duel je v plecharéně na programu už ve středu od 17 hodin.

HC Olomouc – HC Dynamo Pardubice 4:5p (2:2, 2:0, 0:2 – 0:1)

Branky a nahrávky: 12. Bambula (Klimek), 19. Knotek (Bambula, Ondrušek), 22. Navrátil (Plášek ml., P. Musil), 31. Menšík (Mareš) – 8. L. Sedlák (Cienciala), 17. Cienciala (Hyka, L. Sedlák), 41. A. Musil (Poulíček, Vála), 46. Košťálek (Cienciala), 78. Zohorna (Čerešňák). Rozhodčí: Úlehla, Šindel – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 3:3, navíc 25 minut Sedlák (PCE). Využití: 1:0. Diváci: 5 500 (vyprodáno). Stav série: 0:3.

Olomouc: Lukáš – Ondrušek, Dujsík, Mareš, Škůrek, Švrček, Řezníček – J. Káňa, Nahodil, Orsava – Bambula, Knotek, Navrátil – Plášek ml., Kusko, P. Musil – Klimek, Menšík, Anděl – Kucsera. Trenér: Tomajko

Pardubice: Will – T. Dvořák, Košťálek, D. Musil, Čerešňák, Vála, J. Kolář, Hrádek – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Říčka, Poulíček, Paulovič – Mandát, A. Musil, Vondráček. Trenér: Rulík