„Odehráli jsme venku dva dobré zápasy, ale bohužel jsme nepřivezli ani bod,“ pronesl smutně po utkání prostějovský trenér Jiří Šejba.

Skóre otevřeli domácí, když těsně před prostějovským brankářem Bláhou tečoval Doktorovo nahození od modré čáry šikovně Dominik Cihlář.

Hanáci srovnali v polovině první části, když dobře zapracovala třetí formace. Žálčík přihrál na modrou čáru Sovovi a volný puk do prázdné branky zasunul Petr Chlán.

Minutu před koncem třetiny se řítil sám na Bláhu Martin Adamský. S jeho pokusem mezi betony si ale prostějovský brankář poradil.

„Zápas měl vysoké tempo, hrálo se nahoru a dolů. Nikdo se nezasunul do obrany. V první třetině byli domácí lepší,“ popisoval Šejba.

Domácí odskočili

Ze začátku druhé periody mohli jít Jestřábi do vedení, ale Žálčík tváří v tvář Stezkovi neuspěl. Proto to byli Havířovští, kteří šli do vedení.

Po faulu jednoho z prostějovských hráčů v polovině utkání nařídil hlavní rozhodčí trestné střílení, ke kterému se rozjel Jakub Kotala. Nic nevymýšlel a střelou k tyči z pravé strany poslal svůj tým do vedení.

O tři minuty později to již bylo o dvě branky. Střela Jakuba Doktora propadla Bláhovi až za brankovou čáru.

„Měli jsme spoustu šancí, které jsme neproměnili, a o tom byl celý výsledek,“ litoval prostějovský kouč.

Jeho svěřenci ovšem nesložili zbraně a hnali se za vyrovnáním. V dobré pozici se objevil v úvodu poslední části Mrázek a následně dvakrát Novák. Domácí brankář ovšem svůj tým podržel.

Hanáci to poté poměrně brzy, necelých pět minut před koncem, zkusili bez brankáře. Domácí ale tlak přestáli a potvrdili svoje vítězství gólem do prázdné klece, o který se postaral Alex Rašner.

„Hráli jsme až do konce, v přesilovce 6 na 4 jsme ale neudělali to, co máme natrénováno. Hráči ale na ledě odevzdali to, co jsme si řekli v kabině,“ dodal závěrem spokojeně trenér Šejba i přes prohru svého týmu.

Hanáci si tak po domácí výhře nad Třebíčí připsali druhou porážku v sezoně. Příští utkání odehrají Jestřábi ve středu od 18 hodin na ledě Kolína.

AZ Heimstaden Havířov – LHK Jestřábi Prostějov 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Cihlář (Doktor), 30. Kotala (TS), 33. Doktor (Cihlář), 59. Rašner (Chroboček) – 12. Chlán (Sova, Žálčík). Rozhodčí: Cabák, Pilný – Bartek, Bohuněk. Vyloučení: 6:4. Bez využití. Diváci: 869.

Havířov: Stezka – L. Rutar, Kachyňa, Lytvynov, Rašner, Ševěček, Chroboček – O. Procházka, F. Seman, Kotala, Mrva, L. Bednář, Adamský, D. Sklenář, Cihlář, Doktor, Petriska, Maruna, Fridrich. Trenér: Jiří Režnar.

Prostějov: Bláha – Sova, Hefka, Staněk, Drtil, Hrdinka, Piegl – Motloch, Bartoš, Mrázek, Vachutka, T. Kaut, T. Jandus, Hrníčko, Chlán, Žálčík, Ouřada, M. Novák, Wojnar. Trenér: Jiří Šejba.

Autor: Jiří Horák