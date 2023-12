Dvě branky po osmi minutách. „Je to pro nás velmi důležité chytit začátek, vždycky se hraje lépe, když dáme první gól, dokáže nás to trochu uklidnit,“ vracel se k úspěšnému vstupu do zápasu sokolovský útočník Daniel Kružík.

Prostějov sice dokázal snížit na 1:2, ale baníkovci si vzali dvoubrankové vedení zpět, když v závěru první třetiny skóroval ze slotu Tomáš Vracovský. Domácí poté uspěli ve druhé periodě, kterou vyhráli brankou Zdeňka Doležala, čímž snížili na 2:3, ale závěrečná třetina patřila hokejistům Sokolova, kdy nejdříve docílil hattricku Daniel Kružík, a poté stvrdil tříbodový transport na západ Čech úspěšnou trefou do prázdné Jaromír Kverka.

„Měli jsme sérii ne příliš dobrých zápasů po minulé pauze, ale s posledními zápasy to gradovalo a my se zlepšovali. Konečně to vedlo ke třem bodům, za což jsme hrozně rádi,“ neskrýval radost po důležité výhře Kružík.

Obzvlášť pro něj to byl hodně povedený duel, když se třikrát zapsal do střelecké listiny. „Hattrick samozřejmě potěší,“ přiznával. „Myslím si, že poslední jsem dal ještě v juniorech,“ zašmátral s úsměvem v paměti.