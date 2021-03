Tomáši, jak byste zhodnotil poslední utkání sezony s Porubou?

Těžko. Je to ještě s pachutí toho, že jsme právě vypadli. Mrzí nás to, protože jsme chtěli samozřejmě vyhrát a sérii prodloužit, ale bohužel se to nepovedlo.

Co vám chybělo k tomu dovést třetí zápas do vítězného konce?

Asi nějaká branka. Přišlo mi, že v momentech, kdy jsme potřebovali dát gól, jsme ho nedali. Takto se to neslo celou sérii. Poruba na rozdíl od nás, když potřebovala dát gól, tak jej dala.

Proč vám oproti dvou předešlým zápasům nyní nevyšel vstup do utkání? Trenér Šejba to přisuzoval velikosti hřiště.

To je jedna věc a ta druhá je to, že jsme se snažili, ale možná jsme se snažili až moc. Nebyla tam ta lehkost. Až když to bylo o dvě branky, hodili jsme to za hlavu a až poté jsme začali hrát. Ve druhé třetině naše hra byla určitě lepší a je škoda, že jsme nedali více branek.

Přitom v Ostravě jste měli oba zápasy dobře rozehrané. Co tam scházelo?

Bylo toho víc. Možná jsme se až moc zatáhli. Měli jsme asi hrát více aktivněji a nespoléhat na to, že to uhrajeme zezadu. Další věc je nějaký gól, který by asi naše vítězství potvrdil. Takto jsme totiž byli pořád na dostřel.

I tak jste ale favorita této série poměrně potrápili, souhlasíte?

Myslím si, že jsme to hlavně celé odmakali. Byla ale škoda, že jsme nepomohli brankami i my, jiné lajny. Góly dávala vesměs první formace, které se dařilo, ostatně jako celou sezonu. Snažili jsme se hrát asi až moc do obrany. Chtělo to prostě od nás nějaké góly. Poruba měla zkušenější tým. Skládali to také s nejvyššími ambicemi. U nás to bylo pro některé kluky první seniorské play-off. Trochu mě mrzí, že nepoznali tu super jízdu, když se daří. K tomu je ale potřeba, aby se sešlo více věcí.

Nezasloužili jste si alespoň jedno vítězství?

To je takové kdyby. Prohraná série je prohraná série. Nějaká výhra v zádech by samozřejmě byla lepší, ale ve výsledku by to asi nic nezměnilo.

Sérii proher z konce základní části jste v hlavách před play-off neměli?

Ne. To určitě ne. Šli jsme s čistou hlavou, protože jsme věděli, že co bylo, bylo. Tato série, kdybychom ji zvládli, mohla celou sezonu zvrátit. Někdy to na tým sedne. Sešlo se prostě více věcí špatně. Výkony v play-off jsme ale rapidně zlepšili, nicméně na postup to nestačilo.

Jak byste zhodnotil celou sezonu?

Jedenácté místo po základní části a konec v předkole play-off je určitě neúspěch. Myslím ale, že jsme se s kluky snažili, makali jsme. Konec mě prostě mrzí. Škoda jen, že se naše snaha neprojevila více na výsledcích, které jsme někdy měli.

Co vám scházelo v základní části k tomu, abyste se umístili lépe? Byly to ty branky?

Určitě ano. Kdybych měl mluvit za sebe, tak se svojí produktivitou, nebo spíše neproduktivitou, jsem nespokojený. Před sezonou jsem věřil, že bych to mohl zvládnout lépe. Kdybych to vzal za celý tým, tak si myslím, že nám chyběla stabilnější hra v obraně. Někdy jsme hráli až moc divoce. Chtělo to hrát lépe z obrany, což jsme sladili až nyní v play-off. Pořád to ale nebylo ono. Tam nás tlačila asi nejvíce bota. Kdyby to bylo lepší, tak bychom byli možná po základní části výše v tabulce.