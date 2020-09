Nicméně jako první se vedení ujali Hanáci, kteří dokázali zužitkovat hned ve čtvrté minutě zápasu svou první přesilovou hru. Premiérovou trefu si v prostějovském dresu připsal Tomáš Kaut, který doslova dotlačil puk na brankovišti za šumperského brankáře.

Domácí srovnali v závěru první třetiny, když také využili nabídnutou početní výhodu. Tvrdou střelu Kabelky dorazil za Bláhova záda Vojtěch Krejčiřík.

„První třetinu jsme hráli dobře. Měli jsme hru pod kontrolou, ale zase nás dostaly dolů oslabení,“ povzdechl si prostějovský trenér Jiří Šejba.

Domácí odskočili

Ve druhé třetině se Šumperští vrhli do rozhodujícího náskoku, který se jim podařilo vybudovat díky třem využitým přesilovým hrám.

Nejprve na brankovišti dorazil střelu jednoho ze šumperských obránců Jiří Uhlík. Toho po šesti minutách následoval Jan Bernovský, který dotlačil za Bláhova záda Gewiesovu střelu. Následnou tečku za povedenou první patnáctiminutovkou druhé periody přidal Daniel Kabelky, jehož projektil od modré skončil až v prostějovské síti.

„Asi přišlo lehké uspokojení. Dostali jsme ale pět branek z přesilovek. Na to se musíme zaměřit, a hlavně se z toho poučit. Je to alfa omega posledních zápasů. Hrajeme dobře ale sráží nás to zbytečně dolů,“ ví Šejba.

Jestřábi stihli v prostřední části pouze korigovat zásluhou Dominika Hrníčka, který tváří v tvář Peksovy uspěl tvrdou ranou z dorážky.

„Asi to plyne z podcenění. Nejdeme tam naplno a potom nám chybí krok nebo to řešíme hokejkou, což je zbytečné. Faulů, které bych toleroval, je minimum,“ popsal ještě Šejba fauly svých svěřenců.

Pátá využitá přesilovka

Domácí ale opět odskočili do tříbrankového vedení, když se jim podařila v zápase využít již pátá početní výhoda. Petr Baláž šikovně tečoval Gewiesovu střelu těsně před prostějovským brankářem, který již nestačil zareagovat.

Svěřenci trenéra Šejby se již do konce základní hrací doby neprosadili, a tak si připsali čtvrtou porážku v řadě. Nicméně prostějovský trenér již nejspíše našel optimální složení svých formací.

„Nějaký základ máme. Vykrystalizovalo to z těch těžších zápasů, co jsme odehráli. Máme sice pár otazníků, ale to ještě pořešíme. Stejně tak i to, jestli budeme hrát na čtyři nebo na tři pětky,“ řekl prostějovský kouč.

Co Wágner?

Nejlepší střelec Kadaně v loňské sezoně František Wágner se zatím v prostějovském dresu neobjevil a určitě se neobjeví ani v první zápase soutěže. Důvodem je zranění.

„Má problém s achillovkami, takže zatím se to řeší. Během čtrnácti dnů asi rozhodneme, co a jak dál,“ vysvětluje Šejba.

V sobotu čeká Hanáky první zápas nového ročníku, když v 17:30 začínají na ledě jihlavské Dukly. První domácí utkání pak odehrají ve středu 16. září od 18 hodin s Třebíčí.

„Zaměříme se na ta oslabení, a i na přesilovku. Uděláme speciální trénink a musíme si to před sobotou říct, srovnat se s tím a v soutěži se tomu vyvarovat,“ pronesl závěrem osmapadesátiletý trenér.

Draci Pars Šumperk – LHK Jestřábi Prostějov 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 18. Krejčiřík (Kabelka, Kratochvíl), 24. Uhlík, 30. Bernovský (Gewiese), 34. Kabelka (Uhlík, Hroch), 43. Baláž (Gewiese) – 4. Kaut (Mrázek, Sova), 36. Hrníčko (Ouřada). Rozhodčí: Kašík, Markovský - Bezděk, Novotný. Vyloučení: 4:9. Využití: 5:1. Diváci: 390.

Šumperk: Peksa – Gewiese, Kabelka, Weintritt, Řezáč, Věntus, Dosek – Jaroš, Milfait, Baláž – Bernovský, Hroch, Kratochvíl – Uhlík, Scheuter, Krejčiřík – Kučera, Horký. Trenér: Martin Sobotka.

Prostějov: Bláha – Sova, Drtil, Piegl, Hefka, Staněk, Matyáš – Mrázek, Bartoš, Gago – Žálčík, Kaut, Vachutka – Hrníčko, Chlán, Novák – Jandus, Pšenička, Motloch – Janeček, Ouřada. Trenér: Jiří Šejba.

Autor: Jiří Horák