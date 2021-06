„Lidé se mě na to ptají, samozřejmě. Slyšel jsem ale strašně dobré reference a dostal dobrou nabídku. Nejdu ale kvůli penězům, tlačil jsem se do Německa,“ prozradil Deníku Popelka.

Ještě před dvěma lety extraliga za Berany, v minulé sezoně zajímavá destinace ve francouzském Nice. Angažmá na Azurovém pobřeží se ale postupně chýlilo ke konci a na prodloužení smlouvy to nevypadalo.

„Prvotně jsem chtěl zůstat ve Francii, ale to neklaplo. Tak jsem si řekl, že zkusím třetí německou,“ začal Michal Popelka vysvětlovat netradiční cestu o několik ligových úrovní níže.

Jenže třetí nejvyšší německá Oberliga má slušnou kvalitu a hlavně limity na cizince. V každém týmu smí hrát pouze dva. V klubech nechybí zámořští hráči, přes které je v Německu všeobecně pro české hráče složité se propracovat. Tohle tedy taky nevyšlo.

S agentem tak zkusili hledat o úroveň níže, konkrétně v Bavorsku. Čtvrtá Bayernliga je takřka na úrovni třetí ligy. Svou roli zde sehrál Popelkův kamarád Marek Haloda, který dříve působil v Šumperku, Hodoníně či Přerově. A aktuálně je obráncem bavorského celku Riverrats Geretsried.

„Říkal, že parádní, že když se zadaří, je šance se posunout výše,“ nastínil Michal Popelka.

Rychlík ze Zlína nakonec zastaví v městečku Waldkraiburg. Pro tamní klub jde o senzační posilu. „Dostal jsem hodně slušnou nabídku, navíc mají ambice postoupit. Neváhal jsem, není to ani daleko,“ dodal útočník.

A že by si měl v nižší soutěži finančně pohoršit? Vůbec ne. „Řekl bych, že podmínky tam jsou ještě i lepší než ve Francii. Už jsem se ani nechtěl vracet do Česka, kde jsme všichni OSVČ. Pochopil jsem, že v zahraničí jako zaměstnanec je to mnohem lepší,“ přiznal Popelka.

Své by k tomu řekl například Josef Straka. Bývalý reprezentant v minulých dvou sezonách za Waldkraiburg válel. Ve svých 43 letech nasbíral za tamní klub v 32 zápasech 65 kanadských bodů (26+39).

Kolik jich zvládne Michal Popelka? V klubu se má hlásit na začátku září.

„Letní přípravu teď dělám s Jirkou Ondráčkem, chodím ve Zlíně i na led s klukama, co mají angažmá třeba až od září, nebo něco teprve hledají,“ vysvětlil.

Jak nemohl dýchat nebo se dostat přes půlku

Jak už bylo zmíněno, v minulé sezoně to ve Francii žádná hitparáda nebyla. Popelka si připsal v 26 zápasech 10 bodů (8+2). Dařit se začalo až postupem času.

„Nice je krásné město, kousek je Monaco, na výlety to bylo super. Ale důležitý je taky hokej. A já jsem nechytil začátek. Jako cizinec musíte bodovat, mně to tak úplně nevyšlo,“ přiznává forvard.

Jako cizinec si každopádně moc nepřipadal. Nice je známé československou enklávou pod vedením kouče Stanislava Šutora. A například kustoda dělá v Přerově dobře známý Zbyněk Hampl.

„Někdy fakt není dobré, když je v kabině deset Čechoslováků, do toho ještě oba trenéři Slováci. Chtěl jsem se třeba naučit jazyk, ale to nešlo, škoda,“ zmínil Michal Popelka.

Hokejově si musel zvykat a ze začátku to bylo trápení. Překvapila jej hlavně fyzická připravenost soupeřů.

„Bylo to úplně něco jiného, hrozně moc se tam bruslilo. Obrovský rozdíl je i v cestování. Někdy hrajete v horách – třeba Briançon. Tam je velká nadmořská výška, takže jsem byl po dvou střídání zavařený jak okurka, že jsem nemohl dýchat. Nebo jsme cestovali třeba patnáct hodin autobusem na zápas,“ popsal.

A tak přišly pohovory s trenéry a cestování sestavou. „Hrál jsem úplně se všemi hráči, co tam byli. Až ke konci jsem se usadil a začalo to klapat s jedním Francouzem a Peterem Hrehorčákem. S těmi jsem udělal snad všechny body. Škoda, že to tak nebylo od začátku.“

Bývalý Zubr i Beran ovšem taky nehrál v žádném francouzském top týmu. Orli z Nice skončili devátí z dvanácti účastníků.

„Týmy ve Francii mohou mít deset cizinců. Top kluby to nabouchají Kanaďany, borci, co hráli farmu, nebo jeden dva zápasy v NHL. Když jsme třeba přijeli do Grenoble, ani jsem se snad nedostal za červenou čáru. Ani nevím, jestli jim tam chytal gólman,“ řekl Popelka s nadsázkou.

První zahraniční štace ale určitě nelituje. „Zase jsem viděl něco jiného. Kdybych to nezkusil, možná bych do zahraničí už nikdy nechtěl,“ má jasno.

Závěrem Michal Popelka prozradil, jestli přeci jen nebyla v létě do Česka otevřená vrátka.

„Sportovní manažer Přerova Pavel Hanák se mě akorát ptal, co mám v plánu. Napsal jsem mu, že chci zůstat někde venku, pak jsme nic neřešili. Se Zlínem jsme neřešili vůbec nic. Buďme lidi, neměl jsem nějak povedenou sezonu ve Francii a že bych se vrátil do extraligy? To by byla kravina.“