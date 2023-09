V rámci sedmého kola Chance ligy přijel na prostějovský zimák výběr Frýdku-Místku. Jestřábi do něj šli nabuzení minulou výhrou na půdě Jihlavy a šlo to v zápase znát. Jako první sice skórovali hosté, Hanáci ale poměrně rychle otočili stav ve svůj prospěch a nebýt Mokryho v brance Slezanů, vyhráli by jistě vyšším výsledkem, než je konečných 4:1.

Oslava prostějovských Jestřábů po výhře nad Frýdkem-Místkem | Video: Deník/David Kubatík

„Jsem velice rád, že jsme potvrdili vítězství zvenku. Frýdek byl nepříjemný soupeř, a to hlavně v první třetině. Pak si ale myslím, že jsme už zápas měli pod kontrolou," řekl na úvod svého hodnocení prostějovský kouč Martin Štrba.

Do zápasu vstoupili lépe Slezané, když se už po necelých pěti minultách prosadil velezkušený Vladimír Svačina. Odpověď Hanáků však na sebe nenechala dlouho čekat. V desáté minutě vyrovnal svou pohotovou a hlavně přesnou ranou pod horní tyč Jiří Fronk a o pouhou půlminutu později dokonal bleskový obrat Jakub Illéš. Od té doby už byli prostějovští hokejisté lepší a hře dominovali. S přehledem přestáli i oslabení a v úplném závěru mohli přidat ještě jednu branku. Mokry si však s pokusy Illéše a Račuka poradil.

Herní převaha Jestřábů pokračovala i ve druhé dvacetiminutovce, dlouho se však tento fakt nepropisoval i do skóre. Podařilo se to až na začátku 32. minuty, kdy dobře chytajícího Mokryho překonal Jiří Fronk, který se tak trefil už podruhé v utkání. Stejný hráč pak zanedlouho mohl dokonat hattrick, jeho zakončení z bezprostřední blízkosti však frýdecký gólman zlikvidoval. Fronk to pak zkusil ještě v závěru, velkou šanci měl i Ostřížek. Do kabin se ale šlo pouze za stavu 3:1.

Třetí část už se nesla v duchu poklidného dohrávání. I přesto ale domácí borci mohli své vedení ještě navýšit a nebýt skvěle chytajícího Vojtěcha Mokryho, zcela určitě by se jim to podařilo. Hned ve 44. minutě vytáhl parádní sérii zákroků proti Ostřížkovi s Haškem a 51. minutě vytáhl proti Ostřížkovi další. Nakonec ale i on kapituloval, když ho v 59. minutě propálil Zdeněk Doležal.

Poločas hrůzy a debakl. Červená Macíka, zranění Juliše. Sigma padla s Baníkem

„Do zápasu jsme šli s nějakým plánem, který kluci plnili a drželi se ho celých 60 minut. Kromě těch čtyř gólů jsme měli ještě několik dobrých šancí a je škoda, že jsme je nevyužili. Vyhráli jsme zkrátka zaslouženě," uzavřel Martin Štrba.

Hanáci si tak připsali druhé vítězství v řadě a v tabulce, ve které mají stále jeden zápas k dobru, se s jedenácti nasbíranými body vyhoupli už na sedmou pozici. Na šestý Zlín ztrácejí bod, před osmým Přerovem se pak drží díky lepšímu skóre.

LHK Jestřábi Prostějov - HC Frýdek-Místek 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Fronk (Venkrbec), 11. Illéš (Račuk, Forman), 32. Fronk (Venkrbec), 59. Doležal (Račuk) – 5. Svačina.

Rozhodčí: Vrba, Bejček - Peluha, Vašíček. Vyloučení: 1:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 950.

Prostějov: Štipčák – Krejčí, Šidlík, Poledna, Hanousek, Pěnčík, Forman, Kloz – Burian, Ostřížek, Hašek – Illéš, Račuk, Doležal – Jiránek, Fronk, Venkrbec – Antoníček, Maruna. Trenér: Martin Štrba.

Frýdek Místek: Mokry – Urbanec, Hrachovský, Výtisk, Haman, Kowalczyk, Havránek, Hrůzek – Hudeček, Hotěk, Svačina – Haas, Veselý, Šuhaj – Doktor, Toman, Ramik – Matěj, Cedzo. Trenér: Martin Janeček.