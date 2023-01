První část přinesla divákům doslova brankové hody. Už na začátku čtvrté minuty poslal hostující Stadion do vedení Filip Kuťák, v desáté minutě vyrovnal Roman Vlach a o dvě minuty později využil přesilovku po pouhých deseti sekundách znovu Kuťák. To ale, naštěstí pro domácí, nebylo v této dvacetiminutovce vše. I oni totiž dokázali využít početní převahu, konkrétně pak čtyři a půl minuty před sirénou Filip Jansa. Minutu před odchodem do kabin pak zajistil Jestřábům vedení Jakub Illéš.

I druhá část přinesla řadu atraktivních hokejových momentů, leč branku už pouze jednu. A ještě navíc se o ni postarali hosté. Už po minutě a půl využil přečíslení tři na dva zkušený veterán Jaroslav Kracík a zajistil tak, že Severočeši srovnali krok na 3:3. Poté nastala hokejová bitva, při které nebyla nouze o zajímavé gólové šance. Oba celky ale více než co jiného brzdila nepřesnost v zakončení.

I třetí perioda nabídla velkou spoustu zajímavých momentů. Přesně se v ní ale trefovali už jenom hosté. Nejdříve se to podařilo v 52. minutě Ondřeji Procházkovi a čtyři minuty před zazněním třetí sirény i Josefu Koláčkovi. Velikou škodou pro domácí byla neproměněná šance Illéše těsně ořed inkasováním čtvrté branky, když netrefil pořádně puk před odkrytou brankou.

„Hodně je stav našich současných výkonů dán tím, že nám v kádru aktuálně chybí konkurence, hrají de facto všichni a podle toho to pak i vypadá," vysypal ze sebe na závěr svého hodnocení šéf prostějovské střídačky.

Jestřábi se tak nechali svým soupeřem přeskočit a nyní tak zaujímají v prvoligové tabulce pátou pozici o bod před svým regionálním rivalem z Přerova.

Zdroj: Deník/David Kubatík

LHK Jestřábi Prostějov - HC Stadion Litoměřice 3:5 (3:2, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 10. Vlach (Jiránek, Illéš), 16. Jansa (Vlach, Poledna), 19. Illéš (Vlach, Jiránek) – 4. Kuťák (Válek), 13. Kuťák (Válek, Holý), 22. Kracík (Svoboda, Výtisk), 52. Procházka (Svoboda), 56. Koláček (Procházka). Rozhodčí: Bejček, Kostourek - Peluha, Polák. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:1. Diváci: 812.

Prostějov: Němeček (13. Pavelka) – Hamšík, Malák, Poledna, Bartko, Benda, Pěnčík – Jiránek, Vlach, Illéš – Burian, Ostřížek, Veselý – Slanina, Hašek, Jansa – Jandus, Venkrbec, Maruna. Trenér: Aleš Totter.

Litoměřice: Král – Jebavý, Veber, Hampl, Výtisk, Šedivý, Holý, Němec – Válek, Kuťák, Koláček – Procházka, Kracík, Svoboda – Cikhart, Jícha, Vitouch – Jiruš, Pártl, Gajda. Trenér: Miroslav Přerost.