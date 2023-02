„Oba týmy jsou už poměrně v pohodě a proto to nemělo ty parametry, které by takový zápas asi měl mít. Hrálo se bez soubojů a oba týmy se soustředily hlavně na útok," hodnotil průběh kouč Jestřábů Aleš Totter.

Lépe do zápasu vstoupili Valaši. Už na začátku třetí minuty předvedl parádní ránu Jiří Říha a Pavelka svou lapačkou máchal jen do prázdna. Tento vývoj však Jestřáby vůbec nezlomil. Naopak. Postupem času příbývalo stále více prostějovských šancí a v desáté minutě bylo zásluhou Davida Ostřížka srovnáno. Hra pak pokračovala v nataveném tempu a 114 sekund před zazněním první sirény zakončil pohlednou útočnou akci Hanáků Vilém Burian. Do kabin se tak šlo za vedení domácích Jestřábů.

Hned ze startu prostředního dějství přečkali Prostějovští bez větších problémů přesilovku soupeře a krátce poté si hostující Česánek dal málem velice kuriózní vlastní branku. Žukov puk udržel jen tak tak na čáře.V té době už ale byli Hanáci lepším celkem na ledě, což se projevilo v čase 30:01 i na skóre. Na Slaninův projektil pod horní tyč neměl vsetínský gólman nárok. Dvě minuty před druhou přestávkou pak ještě napálil břevno navrátilec do prostějovské sestavy Roman Vlach.

„Dobře jsme zareagovali, rychle vyrovnali a pak dali důležitý gól na konci první třetiny. Ve druhé jsme se pak dostali do nějakých šancí a jednu z nich naštěstí proměnili. Tady se zápas definitivně lámal," pokračoval šéf prostějovské střídačky.

Ze začátku třetí části se snažili Vsetínští o snížení, prostějovská obrana ale pracovala dobře a do ničeho většího je nepouštěla. A poté přišlo už v podstatě rozhodnutí, o které se zasloužil ve 48. minutě Jan Maruna, který obkroužil Žukovovu branku a zakončil k tyči. Za dalších pět minut sice snížil Lotyš Daniels Berzinš, v 57. minutě ale vrátil domácím tříbrankové vedení znovu Maruna, který se tak trefil popáté a pošesté v sezoně.

„Honza pracuje, každý den nosí na led své srdce a do kabiny dobrou náladu. Nevidíte ho v podstatě vůbec naštvaného," chválil prostějovský lodivod svého svěřence.

Jestřábi tak zvítězili posedmé z posledních deseti zápasů a bodově se vyrovnali jak na druhou Porubu, tak i na třetí Vsetín. Na sedmý Zlín navíc mají náskok patnácti bodů, což je přesně počet těch, které ještě zůstávají ve hře.

„Potřebujeme ještě bod. Rozhodně se chceme předkolu vyhnout a dát si o týden delší pauzu. První náš cíl je tedy velice blízko splnění," uzavřel spokojený Aleš Totter.

LHK Jestřábi Prostějov - VHK Robe Vsetín 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 10. Ostřížek (Hašek, Pěnčík), 19. Burian (Jáchym, Ostřížek), 31. Slanina (Malák), 48. Maruna (Jáchym, Jandus), 57. Maruna (Malák, Bartko) – 3. Říha (Bláha), 52. Bērziņš (Smetana, Rob). Rozhodčí: Micka, Kostourek - Otáhal, Roupec. Vyloučení: 3:3. Bez využití. V oslabení: 1:1. Diváci: 1342.

Prostějov: Pavelka – Poledna, Kubeš, Malák, Bartko, Staněk, Pěnčík, Valenta – Maruna, Jáchym, Jandus – Burian, Ostřížek, Hašek – Slanina, Venkrbec, Jansa – Veselý, Vlach, Illéš. Trenér: Aleš Totter.

Vsetín: Žukov – Česánek, Říha, Hryciow, Voženílek, Smetana, Ondračka – Jonák, Bērziņš, Rob – Hořanský, Klhůfek, Holec – Jenyš, Přikryl, Půček – Berger, Bláha, Číp – Lichanec. Trenér: Radim Kucharczyk.