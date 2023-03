Je konec. Prostějovští Jestřábi prohráli v šestém zápase semifinále se Vsetínem i přes tři nastřelené tyčky a 1:2 po velice smolném gólu a skončili tak jako v minulém roce na čtvrtém místě. Jediný střelecký úspěch červeno-bílých zaznamenal Jakub Illéš.

Poslední prostějovská děkovačka sezony 2022/2023 | Video: Deník/David Kubatík

„Tato série byla velice vyrovnaná. Pět ze šesti zápasů skončilo o gól a vyhrával ten, kdo dal první gól," říkal po zápase kouč prostějovských Jestřábů Aleš Totter.

Po několika úvodních šancích na obou stranách, z nichž největší byla Jáchymova tyč z desáté minuty, se jako první dostali do vedení hosté ze Vsetína. Ve třinácté minutě využil nedůrazné rozehrávky domácích Jiří Říha, který trefil perfektně prostor nad Pavelkovou vyrážečkou. Žádný další puk už se pak až do zaznění první sirény do ani jedné z branek nedostal.

I druhé dějství nabídlo řadu zajímavých šancí. V nadějné šanci na vyrovnání se ve 28. minutě ocitl Ostřížek, Vošvrda ho však vychytal. Valaši pak ale přežili oslabení a zdálo se, že si svůj hubený náskok udrží i do třetí periody. To se jim ale nakonec nepodařilo. Přímo v souběhu se zvukem sirény se totiž svou bombou od modré prosadil Jakub Illéš. Hosté protestovali marně, stav po 40 minutách byl totiž 1:1.

Hosté se ve 46. minutě vrátili do vedení velice šťastným způsobem. Na konci 46. minuty dojel Ondřej Smetana už ztracený puk v rohu a poslal jej naslepo před branku. Ten se ale od nohy bránícího Maláka odrazil za Pavelkova záda. V poslední desetiminutovce pak gradoval prostějovský tlak a pokračovala i jejich smůla. Čtyři minuty před koncem napálil Maruna už druhou tyčku a pouhé čtyři sekundy před zazněním třetí sirény dokonal smutný hattrick symbolicky kapitán Venkrbec.

„Co se týče gólu, který jsme dostali, tak takové prostě padají. My jsme oproti tomu dali zase tři tyčky. Rozhodovaly detaily, maličkosti. Doplatili jsme také na úzký kádr, protože je mládež u nás v katastrofálním stavu a je opravdu těžké držet po celou sezonu pět pětek. I tak ale kluci na ledě nechali vše, co v nich je. Druhé semifinále po sobě svědčí o tom, že je ta organizace stabilní a funguje," pokračoval šéf jestřábí střídačky.

Vsetín tak po výsledku 2:1 a celkově 4:2 v sérii postoupil do finále, kde ho čeká šlágr s regionálním rivalem ze Zlína. Jestřábi skončili, tak jako v minulém ročníku, na nepopulárním čtvrtém místě.

„Chci poděkovat fantastickým divákům, kteří nás celou dobu hnali, byli nám oporou a pomohli nám otočit spoustu zápasů," smekl Aleš Totter na závěr před příznivci svých svěřenců.

Zdroj: Deník/David Kubatík

LHK Jestřábi Prostějov - VHK Robe Vsetín 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 40. Illéš (Bartko) – 13. Říha (Smetana, Rob), 46. Smetana (Jenyš). Rozhodčí: Kubičík, Pilný - Zídek, Komínek. Vyloučení: 1:1. Využití: 0:1. Diváci: 3429. Konečný stav série: 2:4.

Prostějov: Pavelka – Staněk, Pěnčík, Bartko, Malák, Valenta, Hamšík – Venkrbec, Jandus, Maruna – Jansa, Slanina, Hašek – Illéš, Jáchym, Ostřížek – Veselý, Vlach. Trenér: Aleš Totter.

Vsetín: Vošvrda – Hryciow, Němec, Jenáček, Česánek, Krajčík, Smetana, Říha – Hořanský, Bērziņš, Rob – Holec, Klhůfek, Berger – Půček, Sihvonen, Bláha – Lichanec, Jenyš, Číp. Trenér: Jiří Weintritt.