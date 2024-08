Prostějovští Jestřábi vstoupili do zápasové části letní přípravy na novou sezonu úspěšně. Na ledě zlínských Beranů, kteří je v minulé sezoně vyřadili v play-off, totiž dokázali dvakrát dorovnat nepříznivé skóre a nakonec krásným gólem ze samotného závěru zvítězit 3:2. O dvě z těchto branek plus jednu asistenci se navíc postarali týmoví nováčci.

„Obraz hry tvořily situace, kterými si na úplný začátek přípravy musí projít každé mužstvo. Neúplné sestavy, rozháraný a neupravený hokej, horko a z toho plynoucí špatný led. Intenzita hry tak šla střídání od střídání dolů," říkal po zápase prostějovský kouč Martin Janeček.

Zápas rozjeli lépe Berani, kteří se už ve čtvrté minutě ujali vedení poté, co střela Zdeňka Čápa kousek od modré čáry zapadla až za záda Michala Chmela. Nový muž v prostějovském brankovišti tak nezačal úplně nejlépe. V minutě jedenácté si ale vylepšil náladu, když úspěšně čelil nájezdu jednoho z domácích.

Zlínští hokejisté v první přípravě vyzvali Prostějov. | Video: Deník

Hanákům se podařilo srovnat v minutě 29., konkrétně pak nové posile z pardubického béčka Janu Zdráhalovi, který se prosadil z velmi podobné pozice jako Čáp. Po dvou třetinách však šli do šaten s vedením domácí, když se ve 34. minutě ranou z levého kruhu do odkryté branky prosadil Petr Kratochvíl.

Třetí perioda už ale patřila Jestřábům, přesněji řečeno její začátek a konec. Po necelé minutě a půl srovnal na 2:2 Jan Veselý a poté, co v dalších osmnácti minutách diváci příliš šancí na jedné či druhé straně neviděli, se pouhých sedmnáct sekund před třetí sirénou parádní střelou z otočky prezentovala další posila, tentokrát z Českých Budějovic, Václav Karabáček.

„Co se týče vítězství, byli jsme dnes spíše šťastnější. Myslím si ale, že oběma stranám ten zápas svůj účel splnil. Jsme rádi, že odjíždíme s výhrou a bez zranění," pokračoval prostějovský lodivod.

Po skončení zápasu si ještě oba celky střihly cvičné pětiminutové prodloužení a nájezdy, ve kterých byli úspěšnější domácí, prostějovské trenérské duo si však mohlo mnout ruce. Dva ze tří gólů totiž obstaraly nové tváře Zdráhal s Karabáčkem, na první branku si připsal asistenci další novic z Kladna Jakub Babka a u druhého gólu zase asistoval v minulé sezoně ještě Beran Antonín Honejsek.

„To je hezké, zatím to ale úplně nepočítáme. Samozřejmě je důležité, že zápas rozhodli hráči, kteří by měli být posilami a doufám, že jim to vydrží po celu sezonu. Jsem ale spokojen zejména s výkony mladých kluků, kteří na led naskočili. Tam vidíme velký potenciál a doufáme, že budou zápas od zápasu růst," uzavřel Martin Janeček.

Druhý přípravný zápas bude pro Jestřáby následovat v rychlém sledu. Už ve čtvrtek se totiž představí na vlastním zimáku proti dalšímu soupeři z Maxa ligy - Frýdku-Místku.

Berani Zlín - LHK Jestřábi Prostějov 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 4. Čáp (Kverka, Šlahař), 34. Kratochvíl (Pohl, Čechmánek) – 29. Zdráhal (Babka), 42. Veselý (Honejsek), 60. Karabáček. Rozhodčí: Obadal, Vaněk – Mikšík, Peluha. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.

Zlín: Pavelka (Huf) – Suhrada, Zavřel, Urbanec, Čáp, Pohl, Benda, Riedl, Talafa – Kratochvíl, Holík, Boudrias – Šlahař, Kverka, Válek – Čechmánek, Gago, Sedlák – Sedláček, Sadovikov, Pilát. Trenér: Ján Pardavý.

Prostějov: Chmel (Štipčák) – Studený, Zdráhal, Krejčí, Kubeš, Babka, Poledna – Karabáček, Kindl, Tomeček – Veselý, Honejsek, Pilař – Jenyš, Skuhrovec, Jiránek – Korčák, Jenčovský. Trenér: Martin Janeček.