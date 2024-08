„Toto utkání nám trenérům přineslo plno nových informací o hráčích i o mužstvu jako takovém, což byl také jeho hlavní účel. Zatímco po Zlínu jsem mohl hodnotit kladně, dnešek přinesl spoustu záporných věcí. I ty my ale potřebujeme, jelikož díky nim můžeme pracovat na tom, abychom je postupně odstraňovali," říkal po utkání prostějovský kouč Martin Janeček.

Ze začátku byli Hanáci aktivnější a vytvářeli si i šance. Do kabin šli ale spokojeněji Slezané poté, co přesilovku využil ke vstřelení vedoucí branky uprostřed patnácté minuty Marek Pacalaj. Prostějovští fanoušci si však mohli poprvé v této sezoně zařvat na domácích tribunách "GÓL!" už po necelé minutě a půl druhé periody, o což se zasloužila nová posila z extraligového Hradce Králové Radek Pilař. Obraz hry se pak v následujících minutách příliš nezměnil a i před poslední částí šli do kabin s vedením hosté. O to se ve 34. minutě postaral Filip Haman.

A ti si pak své vedení pojistili čtyři a čtvrt minuty po poslední změně stran. Po gólu Štěpána Havránka už Frýdeckomístečtí hru více-méně kontrolovali a za záda svého gólmana Romana Petríka už žádnému z puků projít nedovolili.

„Ten obraz hry měl do ideálu o dost dál, než ve Zlíně. Musím ale říct, že hráče obou celků po dnešku lituji. Na tak špatnému ledě, jaký tu dnes byl, se lepší hokej hrát možná ani nedal. A to mě mrzí, protože nejvíce škodným je na tom ve výsledku divák," pokračoval prostějovský lodivod.

„Jsou tady ale i pozitiva. Výborně zachytal Štipčák a ve velmi dobrém světle se ukázala i naše nejnovější posila, mladý Honza Ekrt. Jednoznačně se dnes přidal k těm hráčům, kteří dnes tomu utkání dodávali alespoň nějaký punc kvality," dodal ale ihned nato, čímž své hodnocení i uzavřel.

Po úvodním vítězství na ledě Zlína si tak Prostějov připsal i první porážku. Napravit ji bude moci už v úterý 20. srpna znovu na domácím ledě, kde nastoupí k odvetě proti zlínským Beranům.

LHK Jestřábi Prostějov - HC Frýdek Místek 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 22. Pilař - 15. Pavelka, 34. Haman, 45. Haránek. Rozhodčí: Maťašovský, Schenel – Komínek, Vašíček. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0.

Prostějov: Štipčák – Studený, Zdráhal, Krejčí, Kubeš, Babka, Poledna – Karabáček, Kindl, Tomeček – Veselý, Honejsek, Pilař – Jenyš, Skuhrovec, Jiránek – Korčák, Ekrt, Jenčovský.Trenér: Martin Janeček.

Frýdek-Místek: Petrík – Haman, Havránek, Pacalaj, Zbořil, Homola, Výtisk, Andrle – Svačina, Šilar, Kozlík – Kucsera, Marosz, Ostřížek – Ramik, Macháček, Matiaško – Půček. Trenér: Martin Hrnčár.