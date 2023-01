V zápase šli jako první do vedení Ostravané. Po minutě a osmi vteřinách využil přesilovku Jan Bernovský. Po pouhých 24 sekundách ale už bylo srovnáno zásluhou Petra Haška. Od té doby si oba celky vyměnily po několika šancích a zdálo se, že se do kabin půjde za nerozhodného stavu. Ten ale dvě a půl minuty před sirénou odmítl znovu Hašek, který tak otočil skóre ve prospěch Jestřábů.

„Nezačali jsme dobře a hned z prvního oslabení inkasovali. Zareagovali jsme ale výborně a rázem si začali věřit. Hráli jsme agresivně, vyrovnali se silnému soupeři v rychlosti a hlavně jsme proti němu zbytečně neztráceli kotouče,“ hodnotil zápas po jeho skončení kouč Prostějova Aleš Totter.

Hanáci své vedení ve druhé části ještě navýšili. Ve 28. minutě se o to postaral Jan Slanina. Od této chvíle až do konce prostřední dvacetiminutovky hráli domácí početní výhodu dvakrát a hosté jednou. Nikdo z hráčů na ledě však těchto nabízených šancí nevyužil.

Po šesti minutách a patnácti sekundách třetího dějství bylo o osudu zápasu už v podstatě rozhodnuto. Malákovo nahození od modré čáry šikovně usměrnil za Dolejšova záda Jan Veselý a ukazatel skóre najednou ukazoval 4:1. Zápas se od tohoto okamžiku v podstatě už jen dohrával. Prostějovští hokejisté se po této výhře posunuli na čtvrté místo tabulky, dva body před Litoměřice a čtyři za svého dnešního soupeře.

„Měli jsme dobrý vstup do třetí třetiny, čímž jsme soupeře zlomili už úplně. Prostě se dnes sešel výkon i výsledek. Toto vítězství vnímám jako velice cenné,“ pokračoval prostějovský lodivod.

V příštím kole čeká Jestřáby třetí domácí zápas v řadě, tentokrát proti pardubickému béčku. To sice dlouho bylo beznadějně poslední, nyní se ale díky sérii výher ze dna vydrápalo.

„Bude to další důležitý zápas. Pardubice hrají o všechno a my jsme s nimi získali z devíti bodů jenom dva. Je to prostě soupeř, který nám moc nesedí. Bude to hodně o koncentraci,“ uzavřel Aleš Totter.

LHK Jestřábi Prostějov - HC RT TORAX Poruba 2011 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Hašek (Ostřížek), 18. Hašek (Burian), 28. Slanina (Venkrbec, Malák), 47. Veselý (Malák) – 2. Bernovský (Střondala, Pšurný). Rozhodčí: Vrba, Mejzlík – Komínek, Peluha. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváci: 1150.

Prostějov: Pavelka – Bartko, Valenta, Malák, Poledna, Staněk, Pěnčík, Hamšík – Jiránek, Jáchym, Jandus – Burian, Ostřížek, Hašek – Slanina, Venkrbec, Maruna – Veselý, Vlach, Illéš. Trenér: Aleš Totter.

Poruba: Dolejš – Klimíček, Voráček, Doudera, Lemcke, Urbanec, Sedlák, Mlčák – Gřeš, Vachovec, Hrníčko – Bernovský, Pšurný, Christov – Střondala, Toman, Brodek – Karafiát, Häring. Trenér: Jiří Režnar.