„Byl to podobný zápas jako ve Zlíně. Tam jsme zase šance měli my a dostali jsme podobný debakl," načal své hodnocení prostějovský kouč Aleš Totter.

Začátek vyšel Jestřábům parádně. Už na konci třetí minuty rozjásal 2511 diváků v ochozech Tomáš Jandus a za dalších pět minut propálil Daniela Hufa i druhý Tomáš - tentokrát Valenta. Oba celky si pak ještě v úvodní dvacetiminutovce vyzkoušely hru v početní převaze, žádný další puk se ale do jedné ze sítí nedostal.

Prostřední dějství potom žádný gól nepřineslo. Událo se v ní ale mnoho zajímavých brankových příležitostí, zejména ze strany Ševců. Gólman Pavelka byl ale pozorný a jakoukoli jejich potenciální radost jim zatrhnul. Ani Hanáci se však nenechali zahanbit. Ve 28. minutě pohrdnul tutovkou Slanina a o chvíli později i ujíždějící Staněk. Po zaznění druhé sirény tak stále trval průběžný stav 2:0.

Ten zůstal nezměněn až do 45. minuty. V té si totiž odražený kotouč našel před prostějovskou brankou Zdeněk Sedák a bekhendem nedal Pavelkovi šanci. Od té doby přicházely šance na obou stranách, ale zejména z té hostující. Všechno se ale změnilo v 50. minutě po parádním sólu Davida Ostřížka a hned po dalších dvaceti sekundách, kdy Slanina získal puk zpět po svém nahození a překonal Hufa počtvrté. Pátý hřebíček do zlínské rakve pak v 54. minutě zatloukl Roman Vlach.

„První třetina byla z naší strany výborná, ve druhé se hrál otevřený hokej, do třetí jsme pak měli špatný vstup a mohli inkasovat vícekrát. Naštěstí nás ale Jarda Pavelka výborně podržel a za stavu 2:1 nás vysvobodil Ostři. Dohrávali jsme už pak v euforii. Vážíme si, že jsme porazili tak rozjetého soupeře," pokračoval vůdce prostějovské střídačky.

Jestřábi tak díky dalším třem bodům jich mají na kontě už 78 a na třetí Porubu ztrácí pouhý bod. V příštím kole je pak čeká malé derby proti aktuálně poslednímu Šumperku.

„Nechceme je podcenit. Přece jen nedávno porazili první Třebíč a i nadále budou hrát doslova o život. Musíme být tedy připraveni na to, že na nás vyběhne rozzuřené zvíře a my musíme dělat všechno pro to, aby nás nekouslo a nepřipravilo nás o body. Bez zodpovědnosti to nepůjde," uzavřel Aleš Totter.

LHK Prostějov - PSG Berani Zlín 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 3. Jandus (Jáchym), 8. Valenta, 50. Ostřížek, 51. Slanina (Venkrbec), 54. Vlach (Illéš) – 45. Sedlák (Riedl, Kratochvíl). Rozhodčí: Jechoutek, Ondráček - Vašíček, Komínek. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 2511.

Prostějov: Pavelka – Valenta, Bartko, Poledna, Malák, Pěnčík, Staněk, Hamšík – Jandus, Jáchym, Jiránek – Hašek, Ostřížek, Burian – Maruna, Venkrbec, Slanina – Illéš, Vlach, Jansa. Trenér: Aleš Totter.

Zlín: Huf – Husa, Gazda, Suhrada, Zbořil, Riedl, Talafa – Kratochvíl, Kindl, Sedlák – Lang, Gago, Mrázek – Köhler, Sedláček, Kubiš – Heš, Hejcman, Pospíšil. Trenér: Miroslav Říha ml.