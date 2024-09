Vítězný vstup do nového ročníku Maxa ligy mají za sebou hokejisté prostějovských Jestřábů. Ti totiž nakonec, oproti jiným celkům, své utkání z důvodu silných dešťů a následných záplav neodložili a na svém ledě přivítali Kozly z Kolína. A bylo to drama až do posledních minut. V těch se jim ale podařilo vyrovnat na 1:1 a za tohoto stavu zápas dospěl až k nájezdům. V těch jim bod navíc vychytal po celou dobu výborně chytající teprve devatenáctiletý gólman Jan Kavan.

„Úvodem chci dát obrovský kredit soupeři. Potvrdilo se totiž to, co jsme čekali. Kolín má velmi silné mužstvo a ač jej hokejová veřejnost vnímá jako ten slabý tým, tak dnes byl výborný," říkal po zápase prostějovský kouč Martin Janeček.

Hosté na ledě působili živějším dojmem a byli to oni, kdo si vytvářel více příležitostí. V polovině čtrnácté minuty pak šli Středočeši dokonce i do vedení poté, co Robin Všetečka využil zaváhání domácí obrany a z levého kruhu propálil jinak skvěle chytajícího Kavana.

Radost prostějovských hokejistů i jejich fanoušků po vyrovnání Václava Karabáčka v 59. minutě proti Kolínu (14.9.2024) | Video: Deník/David Kubatík

Čas pak rychle běžel dál a zdálo se, že stav 0:1 už vydrží až do samotného závěru. Na konci 57. minuty však zbytečně fauloval kolínský Hujer a Jestřábi tak dostali v době, kdy se už jejich tlak zostřoval, výhodu přesilovky.

A ač se ji hostům dařilo dlouho obstojně bránit, nakonec prostějovský zimák přece jen propukl v jásot. Pouhých 79 sekund před zazněním třetí sirény přihrál Veselý zpoza branky volnému Václavu Karabáčkovi a ten se z dobré pozice nemýlil.

V prodloužení pak přišly velké šance na obou stranách. Kolínský Moravec však trefil Kavana pouze do výstroje a půl minuty před koncem Veselý po dobré kličce brankáři Soukupovi nedovezl puk za brankovou čáru zásluhou obětavého zákroku Pokorného. Ve čtyřech sériích samostatných nájezdů se pak za Hanáky trefili Illéš, Veselý a Karabáček, zatímco za Středočechy pouze Chalupa. Druhý bonusový bod tak zůstal doma.

„Dvě třetiny jsme jednoznačně tahali za kratší konec provazu, i tak chci ale kredit dát i našemu mužstvu. Nesložili jsme zbraně a ač to stále bylo jen o gól, tak jsme se zmátořili a chtěli se zápasem něco udělat. Nakonec jsme, sice až v závěru a s nervy, byli odměněni alespoň vyrovnáním. V následné loterii jsme pak byli šikovnější a za to máme bod druhý," pokračoval prostějovský lodivod a dodal: „Jsme také jednoznačně spokojení s Honzou Kavanem. Zaslouženě dostal jen jeden gól. Příště bude zase chytat Štipčák."

Záchranné složky obdivujeme

Úvodní kolo nového ročníku Maxa ligy bohužel ovlivnily situace, které sice ke sportu nepatří, ovlivnily však životy tisíců Čechů, a to stoprocentně včetně i některých hokejových fanoušků. Husté deště a následné povodně zmařily, mimo jiné, start tří ze sedmi duelů. Ne však ten prostějovský.

„Nějaké drobné tlaky, abychom nehráli tam samozřejmě byly. Ale my i Kolín, který cítil fazonu a přijet chtěl, jsme o to opravdu stáli. To by se muselo stát něco opravdu neočekávaného," vysvětluje Janeček a na úplný závěr hned na druhý nádech doplnil: „Všichni ale samozejmě máme v hlavách, co se okolo děje a obdivujeme všechny záchranné složky, které musí řešit lidi s obrovskými problémy, ať už majetkovými nebo rovnou týkajícími se zdraví a životů. Snažili jsme se ale soustředit jen a pouze na svůj job."

Zápas druhého kola Maxa ligy odehrají Jestřábi ve středu 18. září na ledě Frýdku-Místku, který měl úvodní zápas původně hrát ve Vsetíně. Utkání se však z výše uvedených důvodů nakonec nekonalo.

LHK Jestřábi Prostějov - SC Marimex Kolín 2:1sn (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 59. Karabáček (Veselý, Jiránek), rozh. náj. Veselý – 14. Všetečka. Rozhodčí: Bejček, Gebauer - Kotlík, Kráľ. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 916.

Prostějov: Kavan – Zdráhal, Babka, Klimíček, Kubeš, Šidlík, Krejčí, Poledna – Karabáček, Kindl, Veselý – Pilař, Honejsek, Illéš – Jiránek, Ekrt, Jenyš – Korčák, Kučera, Jenčovský – Tomeček. Trenér: Martin Janeček.

Kolín: Soukup – Kolmann, Sýkora, Křepelka, Hampl, Piegl, Aubrecht, Husa – Chalupa, Skořepa, Dlouhý – Ouřada, Kloz, Všetečka – Gardoň, Moravec, Pokorný – Gajda, Malínek, Síla – Hujer. Trenér: Jan Šťastný.