V zápase pátého kola Maxa ligy prostějovští Jestřábi po třech prohrách a jedné výhře po nájezdech toužili už konečně zvítězit klasicky, tedy za tři body. A měli k tomu parádní podmínky. Jejich soupeř, kterým bylo béčko pardubického Dynama, totiž zatím mělo v tabulce pouhý jeden jediný bod. I přesto to ale bylo drama hodné těch nejlepších světových dramatiků. Ještě sedmnáct sekund před koncem třetí třetiny byl totiž stav nerozhodný 2:2. Přesně v tento okamžik však zimák vybuchl radostí po přesné trefě Denise Kindla a tři body byly rázem na světě.

„Myslím, že ten balvan, který nám všem spadl ze srdce, musel být slyšet až někde u Prahy. Všichni jsme totiž věděli, že jsme sice zlepšili výkon, ale také jsme se svými výsledky dostali do svízelné situace a pod velký tlak. To samé bylo vidět i na Pardubicích. Střetla se prostě dvě mužstva, která neskutečně dřela, ale zároveň byla obrovsky nervózní," hodnotil zápas chvíli po jeho skončení a následném krátkém vydechnutí prostějovský trenér Martin Janeček.

Jestřábi začali zápas lépe a už ve čtrnácté minutě se ujali vedení poté, co se ve skrumáži před Honzíkovou brankou nejlépe zorientoval Matěj Korčák a dotlačil puk až za brankovou čáru. Tento náskok pak Hanákům vydržel až do poloviny 24. minuty, kdy Kavana propálil František Formánek. Dlouho ale zoufat nemuseli. Už za 59 sekund totiž druhý puk za Honzíka dodal Antonín Honejsek, když se nemýlil při střele z mezikruží a plné rychlosti.

Ještě před druhou sirénou však bylo znovu srovnáno. Bombu Švece doťuknul do sítě podruhé Formánek a zadělal tak na drama. To pak pokračovalo během celé třetí třetiny a zdálo se, že se i potřetí v této sezoně půjde na prostějovském zimáku do prodloužení.

To se ale nestalo. Pouhých sedmnáct vteřin před koncem totiž využil zaváhání gólmana Východočechů Denis Kindl a rozjásal naprostou většinu přítomných. Hala bouřila a Jestřábi si v sezoně připsali své první tři body.

„Poslední dva dny jsme pro tento zápas dělali strašně moc věcí. A možná se nám hokejový pánbůh za to v těch posledních vteřinách odvděčil. Opravdu jsme nic nenechali náhodě a dřeli až do samotného konce. Jsem rád, že to tak dopadlo," pokračoval prostějovský lodivod.

Přímý tlak na nás nebyl

I on sám byl podle mnohých pod větším tlakem, než je jen ten výsledkový. Mezi hokejovou veřejností se už totiž pomalu začalo mluvit i o jeho možném odvolání v případě, že to nevyjde ani nyní. On to však popírá. „Indikace od vedení nebyly žádné, ale třeba jsme o nich jen nevěděli. Každopádně na nás žádný přímý tlak kladen nebyl," říká.

„Stále ale ještě nejsme z nejhoršího venku a chceme se s tím porvat. Ve Vsetíně se může zase všechno obrátit. Stále tvrdě pracujeme. Jak s týmem, tak i my jako realizační tým. Jediné, co nás zatím mrzí, jsou ty první dva výkony, které byly fakt špatné," dodal však hned na další nádech.

Ve Vsetíně nemáme co ztratit

Zápas na vsetínském Lapači odehrají jeho svěřenci už tuto sobotu od 17 hodin. Valaši jsou na tom zatím o poznání lépe. S deseti nasbíranými body ze čtyř zápasů jsou na třetím místě jen o skóre za Porubou a o bod za Sokolovem, přičemž oba zmíněné celky mají o jedno odehrané utkání více.

„Rozhodně tam nejedeme jako favorité. Vsetín letos bude, podle mě, hodně odskočený. A zejména doma před svými fanoušky. My ale na druhou stranu nemáme co ztratit. Jedeme tam zabojovat a urvat nějaké body. Prostějov tam byl schopen vyhrávat, tak uvidíme, zda se to povede i tomuto mužstvu," uzavřel Martin Janeček.

LHK Jestřábi Prostějov - HC Dynamo Pardubice B 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 14. Korčák (Babka), 25. Honejsek (Jenčovský, Šidlík), 60. Kindl (Babka) – 24. Formánek (Voženílek), 38. Formánek (Švec, Kaplan). Rozhodčí: Skopal, Grygera – Maštalíř, Mikšík. Vyloučení: 6:6. Bez využití. Diváci: 720.

Prostějov: Kavan – Klimíček, Šidlík, Zdráhal, Studený, Babka, Krejčí, Poledna – Tomeček, Illéš, Jenyš – Veselý, Kindl, Jiránek – Karabáček, Kučera, Pilař – Korčák, Honejsek, Jenčovský – Slanina. Trenér: Martin Janeček.

Pardubice B: Honzík – Chabada, Kolář, Nedbal, Švec, Tvrdík, Voženílek, Nedelka – Žálčík, Mikyska, Pochobradský – Formánek, Kaut, Kaplan – Kalužík, Fiala, Pavlata – Gromadzki, Rouha, Moník. Trenér: Tomáš Jirků.

close info Zdroj: Deník/VLP Externista zoom_in Domácí zápasy LHK Jestřábi Prostějov v říjnu a listopadu 2023.