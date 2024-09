„Jsem rád, že jsme na našem týmu konečně viděli úsilí, bojovnost, dobré souboje a celkově to byl oboustranně dobrý hokej. Bylo to dnes také celé o brankářích, ti byli famózní. Šancí bylo na obou stranách dost a dost a jen díky nim šlo utkání do prodloužení a nájezdů," hodnotil utkání bezprostředně po jeho konci prostějovský kouč Martin Janeček.

Jediný gól prostějovských hokejistů v tomto utkání vstřelil na začátku deváté minuty z přesilovky Jakub Illéš. To mimo jiné také znamená, že Jestřábi mají po třech kolech vstřelené pouhé dva góly ze hry, z toho pak oba v početních výhodách. „Přesilovky fakt špatně nehrajeme a gólů jsme v nich mohli dát i víc, ale je to celé o koncovce. Jinak ale, co se týče hry v pěti proti pěti, máme bohužel třetí zápas bez gólu. Nad tím se musíme jednoznačně zamyslet," říká prostějovský lodivod.

Díky této trefě však navzdory mnoha šancím na obou stranách vedli Hanáci 1:0 až do třetí třetiny, konkrétně pak do 55. minuty. Když už to totiž začínalo vypadat, že si dojdou pro tři body, propálil Kavana Ondřej Kopta. „My jsme tu situaci odcouvali. Soupeř jel, viděl, jak se mu otevírá prostor a prostě to zkusil. Ta střela ale byla neskutečná," popisoval Janeček.

V prodloužení pak diváci viděli přesilovky na obou stranách, i tak ale vše došlo až do nájezdů. V těch se za hosty v první sérii trefil znovu Kopta, na 1:1 srovnal až v páté sérii Michal Tomeček, všechno ale rozhodl Ľubomír Kupčo, který tu samou sérii uzavíral.

Prostějovští hokejisté tak mají po třech kolech na svém kontě pouhé tři body a skóre 3:6. Na nějaký smutek však nemůže být ani pomyšlení. Už v pondělí je totiž čeká souboj na ledě Poruby. Týmu, který je sice jedním z největších favoritů, ale také celku, který dokázala hanácká družina v minulé sezoně jako jediná porazit ve všech čtyřech střetnutích.

„Doufám, že tam přijedeme připraveni. Zítra potrénujeme a jdeme na to. Poruba je jedním z favoritů soutěže, ale myslím si, že když se budeme prezentovat tak jak dneska a budeme předvádět hokej, který jim nebude chutnat, můžeme je nejen potrápit, ale třeba i porazit. Tak jako loni," uzavřel Martin Janeček.

LHK Jestřábi Prostějov - HC Baník Sokolov 1:2sn (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Illéš (Zdráhal, Pilař) – 55. Kopta (Kern), rozh. náj. Kupčo. Rozhodčí: Zubzanda, Čáp – Vašíček, Augusta. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 838.

Prostějov: Kavan – Šidlík, Klimíček, Poledna, Zdráhal, Krejčí, Babka, Studený – Karabáček, Kindl, M. Tomeček – Illéš, Kučera, Veselý – Jenyš, Ekrt, Pilař – Jiránek, Skuhrovec, Slanina – Jenčovský. Trenér: Martin Janeček.

Sokolov: Habal – Tureček, Pulpán, Šedivý, M. Rohan, Klejna, Rulík, Dorot – V. Tomeček, Šik, Vracovský – Kofroň, Kupčo, Kern – Osmík, Kopta, Šlechta – Adámek, T. Rohan, Kružík. Trenér: Tomáš Mariška.

close info Zdroj: se svolením LHK Jestřábi Prostějov zoom_in Domácí mistrovské zápasy LHK Jestřábi Prostějov, září 2024