„Dnes jsme bojovali sami se sebou a s gólmanem soupeře. Navíc máme dlouhodobě špatné starty do zápasů, což musíme zlepšit. Nějaké recepty na to máme, tak uvidíme, který z nich vybereme. Není ale jiná cesta, než pořádně makat na tréninku a bojovat tam o každý puk," říkal po zápase zklamaný prostějovský kouč Aleš Totter.

Zápas opravdu nezačal pro Jestřáby dobře. Už ve čtvrté minutě totiž využil jednu z prvních pardubických šancí Martin Lichka a za další minutu jej napodobil Jan Zdráhal. Domácím se pak absolutně nevydařila přesilovka, a tak se šlo do šaten za těsného vedení hostů z města perníku.

V druhé třetině byl hokej z obou stran neslaný-nemastný a skóre se nepohnulo ani na jednu stranu. Jestřábi dostali možnost druhé početní převahy, kterou sice odehráli o něco lépe, než tu první, ke skórování v ní byli ale znovu poměrně daleko. Skóre tak zůstávalo stále stejné - 0:2.

Ani třetí část nepřinesla fanouškům nějaký skvělý hokejový zážitek. Domácí znovu nevyužili přesilovku, tentokrát dokonce dvojnásobnou, a branky se tak v tomto zápase nedočkali.

„Přesilovky nám vytvořily nějaké momentum, ale dělali jsme zbytečné chyby. Ani před brankáře jsme se moc necpali. Přesilovky obecně jsou jednou z věcí, kde máme ještě dost prostoru pro zlepšení," krčil rameny trenér Jestřábů.

Zato hosté se mohli radovat potřetí. V jejich druhé přesilové hře v zápase se 44 sekund před koncem prosadil Daniel Herčík. Konečný stav utkání tak zněl 0:3 ve prospěch hostů z východu Čech.

„Ještě nás čeká více než čtrnáct dní do začátku ligy, a tak pracujeme stále naplno. V některých věcech se zlepšujeme více a v některých spíše pomaleji. Tým to ale vnímá a chce se zlepšovat," pokračoval prostějovský lodivod a na závěr ještě dodal: „To všechno ale zhodnotí až soutěž. Jsem ale přesvědčen, že do ní budeme dobře připraveni. Věřím, že to byl v této sezoně poslední zápas, kdy jsme nedali gól."

LHK Jestřábi Prostějov - HC Dynamo Pardubice B 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 4. Lichka (Kadlec), 5. Zdráhal (Rouha, Sýkora), 60. Herčík (Drtina, půhoný). Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0.

Prostějov: Pavelka – Valenta, Hamšík, Staněk, Malák, Pěnčík, Poledna – Jiránek, Jáchym, Jansa – Burian, Ostřížek, Hašek – Novák, Vlach, Slanina – Maruna, Venkrbec, Machač. Trenér: Aleš Totter.

Pardubice: Klouček – Nečas, Zdráhal, Sýkora, Nedbal, Kaštánek, Oliva, Drtina – Kadlec, Kaut, Lichták, rohlík, Herčík, půhoný, Pavlata, Machač, Rouha, Turek, Pochobradský, Zeman. Trenér: David Havíř.