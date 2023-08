Prostějovští Jestřábi zatím v přípravě šlapou. Poté, co na svém ledě porazili Porubu a v Ostravě ovládli letní RT TORAX Cup, si podmanili i další přípravák na vlastním kluzišti proti Frýdku-Místku. Za vítězstvím vykročili už v první třetině, kdy do sítě Mokryho nasázeli tři branky a dále v té druhé, kdy tento výkon zopakovali. O všech šest gólů se navíc podělilo šest různých hráčů.

Momenty z přípravného zápasu mezi Prostějovem a Frýdkem-Místkem | Video: Deník/David Kubatík

„Jsme samozřejmě rádi za výhru. Po získaném poháru v Ostravě je to pro nás další potvrzení toho, že v kádru tu potřebnou kvalitu máme," započal své hodnocení domácí kouč Martin Štrba.

V úvodní třetině střetnutí se brankami opravdu nešetřilo. Všechno to už po minutě a čtvrt odšpuntoval hostující Filip Haman, na což už po třech a půl minutách chvatně zareagoval Marek Račuk a po další minutě a deseti sekundách Jan Slanina. Po takto rychle nabytém vedení byli domácí hokejisté herně lepší a minutu a půl před zazněním první sirény proměnil parádní souhru ve třetí gól Tomáš Jiránek. Do kabin se tak šlo za domácího vedení 3:1.

A v gólových hodech se pokračovalo i po přestávce. Nejprve po necelé minutě zvýšil na 4:1 David Ostřížek a na konci 27. minuty se už prostějovským zimákem rozezněla „Pátá" po přesném zásahu Jiřího Fronka. To ale nebylo vše. O necelé dvě minuty později snížil na 5:2 Oskar Haas a přesně v čase 38:00 vrátil Hanákům čtyřbrankové vedení Martin Pěnčík. Skóre tak bylo 6:2.

Ve třetí části se pak dlouho nikdo nemohl brankově prosadit. Nepovedlo se to ani Slezanům při minutu trvající přesilovce pět na tři, při které se vyznamenala dobře fungující jestřábí obrana. Nakonec se však hokejisté ze Slezska snížení dočkali, když se osm minut před koncem prosadil ranou z pravého kruhu Ondřej Hrachovský. Na víc se už ale hosté nezmohli, a tak mohli Jestřábi oslavit své čtvrté vítězství z celkových pěti přípravných zápasů.

Jestřábi hlásí ještě jeden přírůstek. Ze Znojma přichází zkušený obránce Kloz

„První třetina proběhla dle našich představ, ve druhé už to postupem času uvadalo a v té třetí jsme to už pouze dohrávali. To by se stávat nemělo, ale těžko něco klukům vyčítat. Je to stále jen příprava a kluci se nechtějí zbytečně zranit. I v té třetí třetině byly ale ve hře dobré věci, které jsme trénovali. Na těch chceme stavět dál," dodal ještě Martin Štrba.

Hodně podobně pak zápas zhodnotil i kouč hostů Martin Janeček. „Dnes to byla jednoznačně zasloužená prohra. Kromě prvních dvou střídání jsme v první třetině Prostějovu absolutně nestačili a růžky jsme vystrkovali až v té třetí, kdy už soupeř polevil. Chci k tomu ale dodat, že liga začíná až 13. září a já věřím, že už to bude vypadat úplně jinak," řekl.

Šestý přípravák čeká Jestřáby už ve čtvrtek, když znovu na domácím ledě přivítají zástupce slovenské extraligy z Banské Bystrice.

LHK Jestřábi Prostějov - HC Frýdek-Místek 6:3 (3:1, 3:1, 0:1)

Branky: 5. Račuk, 6. Slanina, 19. Jiránek, 21. Ostřížek, 27. Fronk, 38. Pěnčík - 2. Haman (Haas, Hotěk), 29. Haas (Hotěk), 52. Hrachovský.

Prostějov: Pavelka – Růžička, Hanousek, Kloz, Drtil, Forman, Pěnčík, Kubíček – Burian, Ostřížek, Doležal – Jiránek, Venkrbec, Fronk – Veselý, Račuk, Illéš – Maruna, Hašek, Slanina. Trenér: Martin Štrba

Frýdek-Místek: Mokry – Hrachovský, Urbanec, Haman, Výtisk, Hrůzek, Havránek – Svačina, Toman, Doktor – Haas, Walega, Hotěk – Ramik, Brada, Šuhaj – Homola, Matěj, Geidl. Trenér: Martin Janeček