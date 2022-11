FOTO: To byl zvrat! Jestřábi smazali čtyřbrankový zlínský náskok a mají bod

Tak to byl zápas jak se patří! V devatenáctém kole Chance ligy hostili prostějovští Jestřábi Zlín a po prvních dvou třetinách to vypadalo na jejich debakl. Soupeři totiž do branky padalo skoro všechno a disponoval tak luxusním náskokem v poměru 5:1. V poslední dvacetiminutovce se ale začaly dít věci. Domácí díky gólům Jiránka, Maláka, Jáchyma a Vlacha dotáhli zápas do prodloužení a následně i do nájezdů. Tam už ale prokázali vyšší kvalitu znovu hosté a odvezli si tak o bod navíc.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Chance liga: Prostějov - Zlín | Foto: Deník/David Kubatík