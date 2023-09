Přípravné období jde pomalu do finále. Prostějovští Jestřábi už mají za sebou předposlední přátelák, ke kterému se doma postavili proti předposlednímu celku loňské prvoligové sezony, béčku pardubického Dynama. A oproti těm přechozím jej nezačali úplně nejlépe, do brány soupeře se trefili pouze jednou a podruhé v přípravě prohráli.

Momenty zápasu mezi Jestřáby Prostějov a béčkem Pardubic | Video: Deník/David Kubatík

„Prohra nás mrzí, ale dneska jsme si to prostě nezasloužili. Nezastihli jsme tempo soupeře a tahali po celý zápas za kratší konec. Pardubice byly lépe připraveny a koncentrovány a vyhrály zaslouženě. Uděláme si z toho nějaký výstup a připravíme se tak, abychom byli do ligy ready," řekl po zápase prostějovský kouč Martin Štrba.

Zápas začal oboustranně svižně a už ve čtvrté minutě se puk třepotal v síti. Ke smůle většiny návštěvníků zimáků ale v té, kterou strážil Jaroslav Pavelka. Rákos přihrál do dobré pozice Danielu Herčíkovi a ten pak střelou švihem nedal prostějovskému gólmanovi šanci. Oba celky se pak do zajímavých šancí dostali ještě několikrát. Jak Pavelka, tak na druhé straně Honzík ale už další puk za svá záda nepustili. Do kabin se tak šlo za stavu 0:1.

Ve druhé části tempo hry notně opadlo. Oproti té předchozí v ní však padly hned dvě branky. Na začátku 33. minuty se mezi kruhy napřáhl Matouš Venkrbec a vyrovnal. Chvíli nato ale šel na trestnou lavici Vojtěch Kloz a Východočeši přesilovku pár sekund před jejím vypršením proměnili, jmenovitě pak zkušený Daniel Rákos. Tři minuty před sirénou se pak mezi sebou pobili Hašek se Zdráhalem a Jestřábi dostali možnost pětiminutové přesilovky. S tou pak sice naložili prachbídně, dvě minuty si ale přenesli do periody číslo tři.

Druhý zimák pro Prostějov? Město ho potřebuje, ví to i primátor

Třetí třetina navázala, co se týče rychlosti hry, na svou předchůdkyni. A navázala na ni i co se týče vzájemných potyček. Přišly totiž ještě další dvě, když se vzájemně pobili Pěnčík s Lichtagem a o patnáct sekund později i Krejčí s Rákosem.

„Pramenilo to prostě z toho, že jsme prohrávali. Na druhou stranu je alespoň vidět, že to klukům není lhostejné. Prostě to k tomu patří. Někdy je holt zápas vyhrocenější," okomentoval Martin Štrba i tyto, na přípravné zápasy, ne úplně běžné situace.

Co se pak týče vstřelených gólů, padl už jenom jeden. V poslední minutě se při prostějovské power-play trefil do prázdné branky Robin Kaplan. Jestřábi si tak připsali druhou prohru. Už ve čtvrtek je čeká domácí generálka proti slovenským Michalovcům a ve středu 13. září rozehrají znovu doma první ligový souboj, shodou okolností znovu proti pardubickému béčku.

LHK Jestřábi Prostějov - HC Dynamo Pardubice B 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 33. Venkrbec (Veselý) – 4. Herčík (Rákos), 35. Rákos (Hrníčko, Zdráhal), 60. Kaplan (Źálčík). Rozhodčí: Grygera, Maršálek – Král', Vašíček.

Prostějov: Pavelka – Hanousek, Šidlík, Poledna, Drtil, Kloz, Pěnčík, Krejčí – Burian, Ostřížek, Doležal – Jiránek, Venkrbec, Fronk – Veselý, Račuk, Illéš – Maruna, Hašek, Slanina. Trenér: Martin Štrba.

Pardubice B: Honzík – Nedbal, Zdráhal, Bukač, Kaštánek, Bučko, Voženílek – Žálčík, Rákos, Herčík – Urban, Mikyska, Hrníčko – Lichtag, Kaut, Kaplan – Paleček, Zeman, Pochobradský. Trenér: Richard Král.