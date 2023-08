„Jsme rádi, že jsme vyhráli. Hráli jsme proti velice kvalitnímu týmu, stejně jako budou kvalitní všechny celky, na které v přípravě narazíme," pochvaloval si po skončení zápasu nový prostějovský kouč Martin Štrba, který si tak na Hané připsal vítěznou premiéru.

Co se týče gólů, nemohli si příchozí fanoušci na nic stěžovat. Už ve druhé minutě totiž otevřel skóre porubský Michal Vachovec, na což už po necelých čtyřech minutách zareagoval v přesilovce Tomáš Jáchym. To ale nebylo pro tuto dvacetiminutovku vše, protože v patnácté minutě dokonal obrat ve skóre Jan Veselý. Jestřábi se však z nabytého vedení dlouho neradovali. Tři minuty před přestávkou totiž srovnal na 2:2 po Střondalově přihrávce Adam Sedlák.

A střelecké hody pokračovaly i po první změně stran. Po necelých pěti minut poslal Hanáky znovu do vedení nový muž v jejich dresu Petr Krejčí a po dalších pěti minutách navýšil už na 4:2 navrátilec Marek Račuk. Ostravané se ale nevzdali a v minutě 33. se pod víko Pavelkovy branky trefil Petr Mrázek. Před třetí třetinou tak stále neměl nikdo nic jistého.

Třetí třetina pak přinesla šance na obou stranách, žádná z nich však neměla takové parametry, aby se stala gólovou. A tak už až do zaznění třetí sirény žádná další branka nepadla a prostějovští Jestřábi se mohli začít radovat z vítězství.

FOTO: Tenisové MS do 14 let zápasí s počasím, dohrát by se ale mělo podle plánu