Pohodová záležitost čekala prostějovské hokejisty v zápase 36. kola Chance ligy, ve kterém na domácím ledě hostili poslední pražskou Slavii, kterou vede bývalý prostějovský trenér Aleš Totter. Od první do poslední vteřiny totiž hře dominovali, soupeře do ničeho většího nepouštěli a tomu odpovídá i konečné skóre v podobě 4:0.

Děkovačka Jestřábů po výhře nad Slavií | Video: Deník/David Kubatík

„Jsme rádi, že jsme našli cestu jak k vítězství, tak i k nule Jardy Pavelky. Mužstvo to směrem dozadu dneska opravdu odpracovalo. Ač jsme museli být celých 60 minut zodpovědní, tak jsme dělali správné věci a díky tomu bereme tři body," říkal po zápase spokojený asistent kouče Janečka Lukáš Majer.

První třetina příliš hokejové parády prořídlým a zároveň i promrzlým tribunám nenabídla, zato však přinesla hokejové koření - tedy góly. A oba do sítě sešívaných. Nejdříve překonal Hölsäho ve třetí minutě při přesilovce Jiří Fronk a 68 sekund před sirénou se trefil i Lukáš Forman. Mezitím se Hanáci mohli radovat ještě z jedné branky, puk ale po Pohlově bombě skončil na tyči. I tak jim ale vedení 2:0 dávalo pro toto utkání dobré šance.

Po přestávce pak bezstarostná prostějovská jízda pokračovala. Domácí se v poklidu dostávali do útočných šancí, až jednu z nich proměnil ve třetí gól Tomáš Jáchym. Od té doby Jestřábi na ledě dominovali a nepouštěli sešívané do žádných větších šancí. Po zaznění druhé sirény tak vedli pohodlně 3:0.

Hra kočky s myší pak pokračovala i v poslední periodě. Domácí borci kontrolovali hru a ve 49. minutě se dočkali i čtvrtého puku ve slávistické brance. Po milimetrově přesné přihrávce Doležala dokázal puk za záda finského gólmana protlačit Jakub Kubeš, čímž docílil svého prvního gólu v této sezoně.

Jestřábi si tak připsali důležité tři body, kterými utekli čtvrté Třebíči už do čtyřbodového náskoku. Na druhý Vsetín už navíc ztrácejí jen tři body. Ve středu se vydají právě do Třebíče, kde budou mít šanci svému pronásledovateli utéct ještě více.

Zdroj: Deník/David Kubatík

„Je pro nás velmi důležité, že i v těchto mrazech se můžeme spolehnout na celozápasovou podporu kotle. Nechci, aby to znělo jako fráze, ale skutečně vnímáme to, že tam fanoušci 60 minut jedou chorály. Opravdu to cením, protože nehrajeme v žádné vyhřáté multifunkční hale. Jsem rád, že jsme se těm lidem mohli odměnit třemi body a chtěl bych jim touto cestou poděkovat," dodal ještě Lukáš Majer, který alespoň tímto způsobem ocenil fanoušky, kteří v hale bez nějakého přehánění doslova mrzli.

S Peťou Hubáčkem jsme zašli na kafe

O poznání horší náladu měl pak po zaznění třetí sirény slávistický kouč Aleš Totter, který v posledních dvou sezonách dotáhl Jestřáby dvakrát do semifinále. Nyní ale moc důvodů k radosti nemá. Jeho Slavia je na posledním místě a po výhře Znojma nad první Porubou ztrácí na předposlední příčku už tři body.

„Dnes jsme byli všude druzí, chyběl nám pohyb a prohrávali jsme i osobní souboje. Hned na začátku jsme navíc začali faulem a už jsme se, až na nějaké záblesky, do hry nedostali. A aby toho nebylo málo, tak když už jsme si něco vytvořili, tak jsme selhali v koncovce," lomil rukama.

„Prostějov má dobrý tým a může to dotáhnout až do baráže. Dobře jsem si také dnes pokecal s Peťou Hubáčkem. Dali jsme si dobré kafe a musím říct, že se tady obecně vracím rád. A to i přes tu prohru," dodal ještě na úplný závěr.

LHK Jestřábi Prostějov - HC Slavia Praha 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 3. Fronk (Jáchym, Ostřížek), 18. Forman (Doležal), 30. Jáchym(Hanousek, Jiránek), 49. Kubeš (Doležal). Rozhodčí: Grygera, Šico - Bezděk, Zídek. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 819.

Prostějov: Pavelka – Poledna, Hanousek, Pohl, Drtil, Forman, Kubeš, Krejčí – Doležal, Hašek, Illéš – Veselý, Jáchym, Jiránek – Slanina, Fronk, Maruna – Ostřížek, Venkrbec, Burian. Trenér: Martin Janeček.

Slavia: Hölsä – Žovinec, Křepelka, Hrdinka, Holý, Klikorka, Kajínek, Stejskal – Průžek, Knotek, Šmerha – Beran, Půček, Guman – Havrda, Slavík, Brož – Strnad, Polák, Slavíček. Trenér: Aleš Totter.