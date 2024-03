Sezona letos sice pro klub skončila o něco dřív, než by si hráči, realizační tým a hlavně fanoušci prostějovských Jestřábů přáli, věrnost posledních jmenovaných však zůstává pevná i nadále. Přesvědčit se o tom dalo na oficiální rozlučce se sezonou, která se konala v kabině domácího týmu na prostějovském zimáku.

LHK Jestřábi Prostějov - rozlučka se sezonou 2024 | Video: Deník/David Kubatík

Přítomni byli téměř všichni hráči, kteří v této sezoně oblékali jestřábí dres a zhruba po dvě hodiny se zájemcům ochotně podepisovali, fotili se s nimi a padlo mezi nimi samozřejmě i pár slov.

Nadšený z celé akce byl i možná jeden z těch nejvěrnějších fandů, 60letý Jiří Kincl, který dle svých slov chodí na zápasy prostějovských hokejistů již 45 let. V této sezoně pak vynechal domácí zápas pouze třikrát, avšak vynahradil to několika výjezdy, například do Frýdku-Místku, Vsetína a potom i na obě venkovní utkání nevydařeného play-off do Zlína.

Zdroj: Deník/David Kubatík

„Miluji hokej a jsem moc rád, že můžu být součástí téhle jestřábí rodiny," říká. A následně se rozpovídal i o této sezoně: „Čekalo se od nás víc, ale bohužel. Dostali jsme prostě silného soupeře. Navíc takového, jehož síla se vždy naplno ukáže až v play-off," pokrčil rameny, avšak úsměv z tváře mu nezmizel.

Následně pokračoval ve svém vyprávění i dál a přidal i pár střípků z fanouškovské historie. „Nikdy nezapomenu, jak nás kdysi do Šumperka jelo jedenáct autobusů a dalších 70 aut. I do Brna na Kometu jsme vypravili asi 70 autobusů," zasnil se.

FOTO: Eskáčko uhrálo cennou remízu se Zlínem. Zápas splnil svůj účel, říká kouč

„Jsem také hrozně rád za tuto akci. Je suprová. Moc mě těší, že klub pro nás něco takového dělá, protože je to takové hezké rozloučení fanoušků s hráči. Navíc je to opravdu takové bezprostřední, člověk se s nimi může vyfotit, pokecat a nechat si něco podepsat," dodal ještě spokojeně.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Klub z Hané letos, i přes některé nepřesvědčivé výsledky, nakonec v základní části skončil na třetím místě s rekordním počtem 92 bodů a do čtvrtfinále šel na šesté zlínské Berany. S nimi však i přes obří vyrovnanost prvních dvou domácích zápasů nedokázal zvítězit ani v jediném a padl v sérii poměrem 0:3.