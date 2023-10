Tak to byla fantazie. Prostějovští Jestřábi přivítali v rámci dvanáctého kola Chance ligy na svém ledě lídra z Poruby a nedovolili mu vstřelit ani jeden gól. Sami se pak zásluhou Fronka, Jiránka a Slaniny prosadili třikrát a stali se tak po výsledku 3:0 prvním celkem, který Ostravanům uzmul všechny tři body.

Oslavy prostějovských hokejistů s fanoušky po porážce Poruby | Video: Deník/David Kubatík

„Byl to fantastický zápas proti fantastickému soupeři, který má už od samotného začátku formu. Nesmím také zapomenout na parádní atmosféru, která celý zápas doprovázela. Nebál bych se říci, že toto utkání mělo úroveň vyřazovacích bojů," říkal po zápase šťastný prostějovský kouč Martin Štrba.

První třetina přinesla oboustranně kvalitní hokej v solidním tempu, to nejdůležitější však během těchto dvaceti minut nepřišlo. Velmi blízko ke skórování však byl už v první minutě domácí Drtil, který nastřelil tyč porubské branky. Oba celky si pak vytvořily po několika zajímavých šancích a přišlo i jedno fair-play gesto, když se ve čtrnácté minutě Slanina přiznal, že Vachovcův faul na jeho osobu neproběhl. O chvíli později sice Ostravané do čtyř skutečně šli, ani to však s podobou skóre nic neudělalo.

Druhá perioda už přinesla i góly, které navíc potěšily většinu osazenstva stadionu. Toho prvního dosáhl už ve 24. minutě Jiří Fronk, který z levého kruhu propálil Dolejše střelou ke vzdálenější tyči. Poruba se však nevzdávala a téměř na pět minut uzavřela Hanáky v jejich obranné třetině. Pavelka ale exceloval a udržel svůj tým ve vedení. Jestřábi se znovu dostali do hry díky přesilovkám a ve 37. minutě přidal druhou branku Tomáš Jiránek. V závěru měli početní převahu i hosté a v posledních vteřinách orazítkoval pravou Pavelkovu tyč Šoustal. Do kabin se tak šlo za stavu 2:0.

Ze třetí části uběhlo pouhých šedesát sekund a stav se měnil potřetí. A znovu ku radosti domácích fanoušků. Jan Slanina krásně obkroužil porubskou branku a vystřelil přesně ve chvíli, když Dolejš neviděl přes Tomáše Pituleho. Od té chvíle si Hanáci své luxusní vedení už jen udržovali a čas pomalu, ale jistě pádil směrem k cíli.

„Před klukama musím jenom smeknout. Před začátkem nám vypadli nějací hráči a další zase hráli pod prášky. Zvládli to ale neskutečně a zařídili nám všem krásnou sobotu," pokračoval Štrba.

Jeho svěřenci tak plně napravili své minulé zaváhání z Třebíče a stali se prvními, kdo stále ještě první Porubu obral o všechny tři body. Sami se pak s dvaadvaceti zařadili na třetí příčku. Už ve středu je ale čeká další obří výzva. Jejich kroky totiž povedou na vsetínský Lapač, kde je čeká souboj s pouze o skóre druhými Valachy.

„Zítra si kluci odpočinou, v pondělí potrénujeme a pořádně se na Vsetín připravíme. Můžu snad říct za všechny, že tam pojedeme znovu vyhrát," uzavřel Martin Štrba na bojovné a pozitivní vlně.

LHK Jestřábi Prostějov - HC RT TORAX Poruba 2011 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 24. Fronk (Veselý, Hanousek), 37. Jiránek (Venkrbec, Drtil), 41. Slanina (Doležal, Pitule). Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1247.

Prostějov: Pavelka – Hanousek, Šidlík, Kloz, Drtil, Krejčí, Forman, Pěnčík – Burian, Ostřížek, Fronk – Slanina, Pitule, Doležal – Veselý, Hašek, Maruna – Jiránek, Venkrbec, Antoníček. Trenér: Martin Štrba.

Poruba: Dolejš – Doudera, Sedlák, Klimíček, Adamec, Voráček, Lemcke – Šoustal, Střondala, Tvrdoň – Christov, Berisha, Razgals – Gřeš, Vachovec, Klímek – Šedivý, Krenželok, Mrázek. Trenér: Jiří Režnar.