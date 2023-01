„Byl to takový podprůměrný zápas. K tomu navíc málo lidí a zima," hodnotil vítězný mač domácí kouč Aleš Totter.

První třetina prořídlým prostějovským tribunám žádný gól nepřinesla. Diváci si v ní příliš nepřišli na své, ani co se týče nějakých zajímavějších hokejových akcí. Jestřábi si toho příliš nevypracovali ani v jediné přesilovce této dvacetiminutovky, kterou hráli v rozmezí páté a sedmé minuty.

Druhé dějství už ale bylo o něčem jiném. Už po dvou minutách se totiž trefil Filip Jansa, o necelou minutu později zvýšil prostějovský náskok Jan Bartko a na začátku druhé poloviny zápasu přidal třetí hřebíček do kolínské rakve Jakub Illéš. Tři minuty pře druhou sirénou se už Hanáci radovali počtvrté, ovšem rozhodčí vyhodnotili, že Jáchym dopravil puk do sítě vysokou holí. Do šaten se tak šlo za stavu 3:0.

Tříbrankový rozdíl ve skóre se ve třetí periodě dlouho neměnil, a tak postupně začali přebírat iniciativu hosté. Jestřábi ale měli v brance Pavelku, který nekompromisně ničil jeden pokus Kozlů za druhým. A to až do 57. minuty, kdy využil zmatků před brankovištěm Daniel Šedivý a snížil. Nebylo to ale nakonec hostům nic platné. Prostějovští hokejisté si své dvoubrankové vedení už pohlídali a připsali si na své konto tři body, díky kterým stále zůstávají pátí, o bod za Litoměřicemi a tři body před Přerovem.

„Měli jsme dobrou desetiminutovku v druhé třetině a našim nejlepším hráčem byl Jarda Pavelka. Zasloužil si dnes nulu, škoda. Ve třetí třetině jsme pak nehráli vůbec zodpovědně. Kdyby Kolín proměnil své šance, mohlo to skončit všelijak. V dalších zápasech se ukáže, zda to bylo jen vybočení z naší cesty, anebo nedej bože nějaký nový trend," pokračoval trenér Jestřábů.

V příštím kole čeká Hanáky znovu na domácím ledě silná Poruba. Tým, který je většinu dosavadního ročníku buď na prvním, nebo na druhém místě tabulky.

„Poruba je jedním z největších favoritů, a proto očekávám, že proti ní podáme mnohem kvalitnější a zodpovědnější výkon. Máme dva dny na to, abychom se na to připravili. Věříme také v to, že přijde více lidí a bude na zimáku živější atmosféra," uzavřel Aleš Totter.

LHK Jestřábi Prostějov - SC Marimex Kolín 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 22. Jansa (Venkrbec, Poledna), 23. Bartko (Vlach, Illéš), 31. Illéš (Vlach, Bartko) – 57. Šedivý (Moravec, Cibák). Rozhodčí: Zavřel, Jechoutek - Otáhal, Kučera. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 972.

Prostějov: Pavelka – Valenta, Bartko, Poledna, Malák, Pěnčík, Staněk – Veselý, Jáchym, Jiránek – Hašek, Ostřížek, Burian – Jansa, Venkrbec, Slanina – Illéš, Vlach, Jandus. Trenér: Aleš Totter.

Kolín: Sajdl – Čáp, Piegl, Naar, Aubrecht, Zajíc, Cibák – Král, Morong, Ouřada – Moravec, Korkiakoski, Sklenář – Jelínek, Matějček, Síla – Šedivý, Půček. Trenér: Jan Šťastný.