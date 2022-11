FOTO: Jestřábi nebyli doma proti Vsetínu horší, přesto nakonec neberou ani bod

Prostějovští hokejisté v rámci 21. kola Chance ligy doma hostili ambiciózní Valachy ze Vsetína a dlouho to vypadalo, že tento zápas rozhodne jediná přesná trefa. To se nakonec nepotvrdilo, neboť po polovině zápasu se hosté prezentovali třemi brankami a to už se dotahovalo těžko. Jediného gólu domácích tak dosáhl při přesilovce a navíc i hře bez brankáře Matouš Venkrbec. Konečné skóre tak zní 1:3.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Chance liga: Prostějov - Vsetín | Foto: Deník/David Kubatík