Prostějovští hokejisté vstoupili do semifinále Chance ligy těsnou prohrou na vsetínském Lapači. Dokázali sice rychle zareagovat na Půčkův gól hned v první minutě, potom si ale Valaši vytvořili náskok dvoubrankový, z něhož Jestřábi dokázali dvakrát pouze lehce ukrojit, nikoli jej však celý vymazat. Konečný výsledek tak zní 4:3.

Hokejisté Vsetína (žluté dresy) v sobotu absolvovali první semifinále Chance ligy proti Prostějovu. | Foto: Deník/Radek Štohl

„Dnes jsme ne úplně dobře zacházeli s momentem zápasu, byly tam pasáže, kdy jsme se mohli vrátit zpátky do hry a překlopit utkání na naši stranu, ale v těchhle chvílích přicházela špatná rozhodnutí. Ta nás stála dnešní zápas," mrzelo prostějovského lodivoda Aleše Tottera.

Hanáci do zápasu nevstoupili vůbec dobře. Už po 54 sekundách totiž poprvé inkasovali z hole Půčka. Nemuselo je to ale štvát moc dlouho, protože už na konci čtvrté minuty srovnal Marek Pěnčík krásnou bekhendovou střelou. Další velká šance domácích přišla paradoxně v jejich vlastním oslabení. Němce ale Pavelka vychytal. Oba celky si pak vyměnily stoprocentní šance v devatenácté minutě, ale stav 1:1 trval stále. A to až do času 19:57. Pouhé tři sekundy před sirénou totiž ihned po buly využil další vsetínskou přesilovku Luboš Rob.

A divoký byl i úvod druhého dějstí. Nejdříve na konci 23. minuty vyrovnal Jakub Illéš a za dalších 53 sekund vrátil Valachům vedení nekompromisní dělovkou z mezikruží Pavel Klhůfek. Za Jestřáby mohl ve 34. minutě vyrovnat Roman Vlach, který ale nastřelil pouze horní tyč. Hned nato se blýskl i prostějovský gólman, který vychytal Jenyše při samostatném úniku. Dvě minuty před druhou přestávkou se ale situace zopakovala a tentokrát byl vsetínský útočník úspěšný. Do kabin se tak šlo za stavu 4:2.

I ve třetí periodě padl poměrně rychlý gól. A ten znamenal snížení. Postaral se o něj Tomáš Jáchym krásnou pumelicí z levého kruhu. Celá akce se pak ještě zkoumala na videu, kde rozhodčí nenašli nic závadného. Od té doby se hra změnila na boj o každý centimetr ledu a hokejová krása tak lehce ustoupila do pozadí. Deset minut před koncem svůj tým znovu podržel Pavelka, když se stačil přesunout proti Robově ráně z první. V posledních minutách to pak ještě Jestřábi zkusili v šesti, ale neúspěšně.

„Věřím tomu, že zítra se v těch klíčových okamžicích budeme rozhodovat lépe. Očekávám vyrovnanou sérii, klidně na šest, možná sedm zápasů. Na Lapači vládne skvělá atmosféra a vypadá to na hezký hokej z obou stran," uzavřel Aleš Totter.

Po výhře 4:3 se tak z prvního bodu v sérii raduje domácí Vsetín. Druhý zápas začne již zítra od 17 hodin.

VHK Robe Vsetín - LHK Jestřábi Prostějov 4:3 (2:1, 2:1, 0:1))

Branky a nahrávky: 1. Půček (Holec, Smetana), 20. Rob (Bērziņš), 24. Klhůfek (Holec, Půček), 38. Jenyš (Holec) – 4. Pěnčík (Burian), 23. Illéš (Burian, Bartko), 44. Jáchym (Slanina). Rozhodčí: Zavřel, Kubičík - Maštalíř, Bohuněk. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:1. Diváci: 3896.

Vsetín: Žukov – Česánek, Němec, Kajínek, Jenáček, Smetana, Voženílek, Hryciow – Jonák, Bērziņš, Rob – Holec, Klhůfek, Půček – Sihvonen, Přikryl, Š. Bláha – Hořanský, Lichanec, Jenyš. Trenér: Radim Kucharczyk.

Prostějov: Pavelka – Poledna, Kubeš, Malák, Bartko, Staněk, Pěnčík – Jansa, Venkrbec, Jiránek – T. Jáchym, Slanina, V. Burian – Ostřížek, Hašek, Illéš – Vlach, Veselý, Jandus – Maruna. Trenér: Aleš Totter.