Jestřábi byli ze začátku první třetiny aktivnějším celkem a donutili Ostravany k chybám. Žádnou ze svých příležitostí ale využít nedokázali, a tak se začali postupně dostávat do hry i domácí. V první dvacetiminutovce se ale nakonec ani jedna ze stran brankově neprosadila.

Po necelých pěti minutách prostřední periody už první gól utkání padl. A postarali se o něj domácí. Berisha za Brízgalovou brankou vybojoval puk a poslal jej do mezikruží Jakubu Šlahařovi, který nezaváhal. O chvíli později Porubané neproměnili dvě velké šance, a tak Hanáci trestali. Ve 34. minutě se puk šťastně odrazil k Vilému Burianovi a ten se prosadil. Stav 1:1 však nevydržel dlouho. Za necelou minutu totiž vrátil Porubě vedení Jiří Klimíček.I přes další převahu Poruby se ale znovu prosadili Jestřábi. Minutu a pl před druhou sirénou vyrovnal svým druhým gólem Burian. Za stavu 2:2 se pak šlo znovu do kabin.

Vyrovnaný stav v porubské RT TORAX Areně trval až do 52. minuty. Potom se ale v rychlém sledu trefili Tomáš Šoustal s Patrikem Urbancem a zdálo se, že je rozhodnuto. Utkání sice ještě zdramatizoval dvě minuty před koncem Roman Vlach, ale na víc se už Jestřábi nezmohli. Po pěti zápasech tak nedokázali poprvé bodovat a se čtyřiadvaceti body zůstávají v tabulce na sedmém místě.

„Za stavu 2:2 jsme bohužel trefili břevno a hned nato nevyužili dvě přesilovky v řadě. To soupeře nakoplo, na konci té druhé nám dal gól. To byly bohužel rozhodujícího momentu. A jelikož máme stále velice okleštěnou sestavu, tak už jsme si přílišný tlak v závěru vytvořit nedokázali. Zbývají nám tři zápasy do reprepauzy a pak uvidíme," komentoval rozhodující momenty zápasy prostějovský kouč Aleš Totter.

„Po ní se nám uzdraví tak dva hráči. Víc to bohužel nebude. I to nám ale přinese jak kvantitu, tak i kvalitu, kterou teď tak potřebujeme," dodal.

Prostějov je tak po prohře v tabulce sedmý se čtyřiadvaceti nasbíranými body. V dalším kole čeká Totterovy svěřence béčko Pardubic, které je aktuálně úplně poslední.

„Věříme, že se vrátíme na vítěznou vlnu. Máme dva dny na přípravu, ale fyzické síly hráčů postupně odcházejí. My bohužel nejsme schopni už několik zápasů složit čtyři útoky a teď nás tato situace dobíhá. Na druhou stranu se ale ukazuje charakter a morálka mužstva, která je dobrá. Věřím, že se nám to jednou v dobrém vrátí," uzavřel Aleš Totter.

HC RT TORAX Poruba - LHK Jestřábi Prostějov 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 5. Šlahař (Pšurný, Berisha), 35. Klimíček (Gřeš), 52. Šoustal (Berisha), 53. Urbanec (Dluhoš) – 34. Burian, 39. Burian (T. Jáchym), 58. Vlach. Rozhodčí: Cabák, Kučera – Skopal, Komínek. Vyloučení: 4:1. Využití: 1:1. Diváci: 1183.

Poruba: Bláha – Klimíček, Lemcke, Urbanec, Dluhoš, Sedlák, Mlčák, Hlaváč – Šlahař, Pšurný, Berisha – Christov, Toman, Střondala – Gřeš, Vachovec, Šoustal – Vildumetz, Hudeček, Karafiát. Trenér: Jiří Režnar.

Prostějov: Brízgala – Valenta, Hamšík, Malák, Benda, Pěnčík, Poledna – Burian, Jáchym, Jiránek – Hašek, Vlach, Jansa – Kysela, Venkrbec, Maruna – Kotásek, Přibyl. Trenér: Aleš Totter.