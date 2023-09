Po dvou výhrách přišel pád. Prostějovští Jestřábi v rámci pátého kola Chance ligy přivítali na svém ledě Zlín v sestavě se svým loňským kapitánem Martinem Novákem, který se jim odvděčil vstřelenou brankou. Mimo něj se za žluto-modré trefil ještě Salonen a dvakrát Köhler, zatímco za Hanáky dokázal skórovat jen Tomáš Hanousek.

Závěr zápasu mezi prostějovskými Jestřáby a zlínskými Berany | Video: Deník/David Kubatík

„Jsme dnes samozřejmě zklamaní. Jak z prohry, tak i předvedené hry," začal své pozápasové hodnocení prostějovský trenér Martin Štrba.

Zápas lépe odstartovali hostující Berani, když na začátku sedmé minuty propálil vzniklou tlačenici před Pavelkovou brankou Fin Aleksi Salonen. Dále pak probíhaly zajímavé útočné akce na obou stranách kluziště, kterým napomohly i dvě přesilové hry, po jedné na obou stranách. Žádný další gól už ale do zaznění první sirény nepadl, a tak se šlo do kabin za těsného zlínského vedení v poměru 1:0.

Hned na začátku druhé periody sice Jestřábi přežili oslabení po vyloučení Formana, ve 27. minutě ale inkasovali druhou branku z hole svého loňského kapitána Martina Nováka. Možnost snížit pak dostali v přesilovce, kterou ale nevyužili a chvíli po návratu vyloučeného Sadovikova inkasovali už potřetí. Tentokrát se šťastným střelcem stal Bedřich Köhler. V posledních minutách dostali prostějovští hráči možnost hrát šest vteřin ve čtyřech proti třem, gól ale nedali. Podruhé se tak do kabin šlo za jednoznačného vedení hostů 3:0.

Ze třetí třetiny uběhlo necelých šest a půl minuty a domácí fanoušci si konečně mohli zakřičet „GÓL!" Postaral se o to Tomáš Hanousek, který po Ostřížkově přihrávce na modrou neváhal a nekompromisně propálil klubko těl před Kořénkovou brankou. Kontaktní trefa ale domácí borce nenastartovala. Zlínští byli i nadále u všeho dřív a poměrně s přehledem si své vedení udrželi až do samotného závěru. V něm to pak Hanáci zkusili v šesti, čehož přesnou střelou do odkryté branky využil Köhler, který se tak v tomto střetnutí prosadil dvakrát.

Snad to bude klíčový faktor k vylepšení podzimu, věří po výhře Jakub Habusta

„První třetina sice byla podle našich představ, prohráli jsme ji ale 0:1 a museli jsme honit výsledek. Druhou jsme si pak prohráli svou neukázněností a třetí už hosté výborně odbránili. V dalších zápasech se musíme zlepšit úplně ve všem. Musíme se vrátit k pokoře a poctivé práci, protože bez toho neporazíme vůbec nikoho," pokračoval Štrba.

„Jediné, co bych dnes mohl vypíchnout, je skvělá atmosféra vytvořená našimi fanoušky. Patří jim můj velký dík za to, že nás podporovali celých 60 minut a také má omluva, že jsme jim předvedli takto ostudný výkon," dodal ještě na úplný závěr.

Napravit tuto vysokou prohru budou Jestřábi moci už ve středu, kdy budou zajíždět na led zimního stadionu v Pelhřimově, kde našli svůj dočasný azyl hráči jihlavské Dukly.

LHK Jestřábi Prostějov - PSG Berani Zlín 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 47. Hanousek (Ostřížek, Doležal) – 7. Salonen (Köhler), 27. Novák (Huhtela, Süss), 32. Köhler (Sedláček, Hrbas), 59. Köhler. Rozhodčí: Skopal, Vrba - Mikšík, Kráľ. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 819.

Prostějov: Pavelka – Hanousek, Šidlík, Drtil, Poledna, Pěnčík, Forman, Krejčí – Doležal, Ostřížek, Burian – Fronk, Račuk, Illéš – Slanina, Hašek, Jiránek – Antoníček, Venkrbec, Maruna. Trenér: Martin Štrba.

Zlín: Kořének – Salonen, Hrbas, Talafa, Čáp, Suhrada, Zbořil – Šlahař, Werbik, Paukku – Sedlák, Kindl, Vlach – Novák, Huhtela, Süss – Köhler, Sadovikov, Sedláček – Gago. Trenér: Miloš Říha ml.