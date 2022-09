Vyrovnanou první třetinu nakonec ovlivnil jeden velice málo vídaný moment. Domácí hráli po vyloučeních Voráčka a Střondaly přesilovku pět na tři, při které ji ale upláchl Tomáš Šoustal a poslal tak Ostravany do vedení. Za stavu 0:1 se tak šlo do šaten.

„Ten gól byl výsledek toho, že strašně málo střílíme a zbytečně situace přehráváme. Celkově nám, ač máme velké množství dobrých hráčů, chybí střelecká mentalita," okomentoval tuto situaci kouč Jestřábů Aleš Totter.

I v druhé třetině byli produktivnější hosté. Už na začátku 23. minuty, při porubské přesilovce, přišlo nenápadné nahození Adama Sedláka, které se zastavilo až v Pavelkově síti. Od této chvíle už byli hostující hokejisté lepší a i přes řadu vyloučení na obou stranách si svůj dvoubrankový náskok pohlídali až do okamžiku zaznění druhé sirény.

„Po dvě třetiny jako by se hráči báli vzít na sebe zodpovědnost. Před třetí třetinou jsme to ale stáhli na tři pětky a trochu s lajnami zahýbali. A výsledek se dostavil," pokračoval prostějovský lodivod.

A bylo to skutečně tak. Domácí zabrali a za deset minut bylo díky dvěma přesným zásahům Martina Pěnčíka vyrovnáno. První gól padl při vlastním oslabení a ten druhý při hře čtyř proti čtyřem. Hosté pak sice ještě šli do vedení díky Romanu Pšurnému, šest minut před třetí sirénou ale Jestřábi znovu vyrovnali zásluhou šikovné Vlachovy teče.

V prodloužení pak gól nepadl a v nájezdech se Hanáci netrefili ze čtyř pokusů ani jednou. Bod navíc tak putoval do Ostravy.

„Ve hře se najednou začaly objevovat věci, které tam chceme vidět. Faktem je, že po dvou třetinách by na nás asi nikdo nevsadil. Co ale musíme zlepšit, je přesilovka," vysvětloval trenér Hanáků a na závěr ještě dodal: „Chtěli jsme zjednodušit hru a tlačit se do brány, aby se ukázali lídři. To se podařilo a díky tomu se dostali do varu i diváci, což nám taktéž velmi pomohlo."

V příštím kole pojedou prostějovští hokejisté do Chrudimi, kde své domácí zápasy hraje nově vzniklé béčko extraligových Pardubic. Východočeši mají aktuálně na svém kontě tři body, což je o jeden více než je tomu u Jestřábů.

LHK Jestřábi Prostějov - HC RT TORAX Poruba 2011 3:4sn (0:1, 0:1, 3:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 47. Pěnčík (Jandus), 50. Pěnčík (Burian), 54. Vlach (Jansa, Staněk) – 16. Šoustal, 23. Sedlák (Šoustal, Šlahař), 52. Pšurný (Šlahař, Lemcke), rozh. náj. Pšurný. Rozhodčí: Ondráček, Grygera - Otáhal, Kráľ. Vyloučení: 7:10. Využití: 0:1. V oslabení: 1:1. Diváci: 982.

Prostějov: Pavelka – Valenta, Hamšík, Staněk, Malák, Zajíc, Pěnčík – Jiránek, Jáchym, Routa – Burian, Ostřížek, Jansa – Novák, Vlach, Slanina – Machač, Venkrbec, Maruna – Jandus. Trenér: Aleš Totter.

Poruba: Dolejš – Klimíček, Lemcke, Krenželok, Voráček, Sedlák, Mlčák, Dluhoš – Šlahař, Vachovec, Šoustal – Berisha, Pšurný, Vildumetz – Hrníčko, Hudeček, Gřeš – Střondala, Toman, Christov. Trenér: Jiří Režnar.