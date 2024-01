Čtvrté hanácké derby aktuální prvoligové sezony přineslo výhru hostujících přerovských Zubrů v poměru 2:0 a srovnání bilance vzájemných zápasů na konečných 2:2. Zápas nakonec rozhodl narozeninový střelec Daniel Indrák. Hostům se vyplatil zajímavý tah, kdy nechali na střídačce hvězdu posledních zápasů, gólmana Michala Postavu, a nechali ve svém brankovišti zazářit jeho náhradníka Josefa Němečka.

NENÁVIST! Prostějovští fanoušci dali jasně najevo, co ke svému rivalovi cítí | Video: Deník/David Kubatík

„Tohle jde za Jirkou Sklenářem, který zodpovídá za gólmany. Řekl mi, že Michal potřebuje oddech. A tak jsme vybrali tento zápas, protože Pepíno tady v Prostějově už chytal a řekl, že to tady vyčape. A vyčapal," usmíval se po zápase kouč vítězných Zubrů Michal Mikeska.

K tomuto tahu svého soupeře se pak vyjádřil i lodivod domácích Jestřábů Martin Janeček. „Původně jsme se samozřejmě chystali na Michala, ale to by pro nás neměl být problém. Základem neúspěchu bylo špatné clonění před brankovištěm," pokrčil rameny.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Chybějící video? Amatérismus!

První i druhá třetina zápasu skončila i přes řadu zajímavých situací na obou stranách bez branek a napětí jak na ledě, tak i na tribunách rostlo. Svého vrcholu pak dosáhlo ve 27. minutě, když Hašek propálil Němečka a na prostějovském zimáku propukla radost. Ta však neměla dlouhého trvání, protože dle rozhodčích brance předcházelo postavení útočícího hráče v brankovišti. To ale neviděl vůbec nikdo jiný.

Prostějov i s Ševčíkem nestačil na Opavu. Chyby nechápu, říká Zavadil

„Nás se to už týká podruhé. Nemohu se moc vyjadřovat k rozhodčím, ale prostě dělají velké chyby a tentokrát to jednoznačně ovlivnilo zápas. Měli jsme vést 1:0. Na jeho obranu ale, musel se rozhodnout během vteřiny a myslím si, že v Chance lize, jakožto profesionální soutěži, by mělo být rozhodně přítomno video. Tohle je jen obrovský amatérismus," zlobil se Janeček.

Gólman všechno viděl

První uznaný gól tak padl sedm a půl minuty před třetí sirénou a postaral se o něj hostující čerstvě 23letý oslavenec Daniel Indrák. Jestřábi ve snaze o vyrovnání sáhli před vstupem do poslední minuty k time-outu a následné hře v šesti. Ta jim ale nevyšla a druhý přerovský zásah přidal sedm vteřin před koncem do prázdné branky Antonín Pechanec.

„Je to pro nás strašně hořká pilulka. Troufám si říct, že jsme od druhé třetiny dominovali a byli více na kotouči. Důležité bylo ale prostě to, že jsme nedali branku. Chodili jsme málo před gólmana a on to všechno viděl," hodnotil dál zápas šéf jestřábího hnízda.

A hodnocení se samozřejmě dělalo mnohem lépe trenérovi Zubrů, který společně se svými svěřenci oslavil už devátý triumf z celkových deseti letošních zápasů. „Měli jsme plán, který jsme dodrželi a všechno nám až ideálně vyšlo. V první třetině měli domácí mírný tlak, druhá je vždycky složitá kvůli vzdálenější střídačce a paradoxně ve třetí, kdy jsme očekávali to nejhorší, jsme si vytvořili asi tři gólovky. Padla nám tam i branka a power-play jsme pak zvládli s přehledem," pochvaloval si.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Snad jsme fandy neodradili

Vyhrocenému regionálnímu derby také přihlížela odpovídající kulisa, když si na tribuny našlo cestu celých 2837 diváků, kteří ani na vteřinu své oblíbence nenechali odpočívat. „Bylo to krásné. Možná jsem čekal trochu víc z přerovské strany. Musím ale uznat, že oproti jiným zápasům, kdy na nás tolik lidí nechodí, to bylo paráda. O to více nás mrzí, že jsme nevyhráli a doufám, že jsme fanoušky neodradili," mrzelo Martina Janečka po zápase, ve kterém jeh o tým nedal poprvé v sezoně na domácím ledě ani gól.

Přehled: Kdy začínají týmy z krajského přeboru přípravy a kdy hrají přáteláky?

Neusnout na vavřínech

Jak už bylo řečeno, Přerovští se od nového roku až nevídaně zvedli, což se odrazilo i v tabulce. Z hrany postupu do předkola se totiž na své vítězné vlně vyvezli až na současné sedmé místo a jen horší skóre je dělí od šestých Litoměřic i pátého Sokolova.

„Vážíme si toho, jak hrajeme a kde už v tabulce jsme, ale všichni zespodu vyhráli a teoreticky můžeme jít do předkola stále až z posledního místa. Je tedy třeba neusnout na vavřínech," uzavřel pokorně Michal Mikeska.

V příštím kole se Prostějov vydá na led zlínských Beranů, Přerov pak ve stejný den přivítá na svém ledě Frýdek-Místek.

LHK Jestřábi Prostějov - HC ZUBR Přerov 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 53. Indrák (Hradil, Pšurný), 60. Pechanec (Lednický). Rozhodčí: Jechoutek, Mejzlík – Baxa, Štěpánek. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 2837.

Prostějov: Štipčák – Poledna, Hanousek, Drtil, Pohl, Kubeš, Forman, Krejčí – Illéš, Hašek, Doležal – Fronk, Ostřížek, Veselý – Apolenář, Vlach, Pěnčík – Burian, Maruna, Venkrbec. Trenér: Martin Janeček.

Přerov: Němeček – Kudělka, Zeleňák, Talafa, Chroboček, Cubo, Krisl, Adámek – Lednický, Pechanec, Březina – Pospíšil, Hejcman, Chludil – Indrák, Pšurný, Hradil – Dobša, Nemec, Goiš. Trenér: Michal Mikeska.