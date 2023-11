Dohrávka 1. kola Chance ligy mezi prostějovskými Jestřáby a béčkem Pardubic skončil po přestřelce vítězstvím hostujícího Dynama.

Dohrávka 1. kola Chance ligy mezi LHK Jestřábi Prostějov a Dynamo Pradubice B. 6.11. 2023 | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

Utkání se v původním termínu nedohrálo kvůli děravé střeše prostějovského stadionu, kterou protíkala voda při bouřce. Tehdy byl duel přerušen po první dvacetiminutovce za bezbrankového stavu.

V pondělí se začínalo od první minuty a diváci pak měli vstupné na utkání zdarma a kdo přišel, ten neprohloupil, protože bylo opravdu na co koukat.

První třetina ještě příliš branek nepřinesla. Pouze jedinou, která skončila za zády brankáře Prostějova. Druhé dějství ale už bylo o poznání záživnější. Jestřábi dokázali dvakrát vyrovnat, ale díky dobré koncovce byly před poslední periodou v lepší náladě Pardubice, protože vedly 4:2.

VIDEO: Kostelec nedal penaltu, rázem byl exekutor vyloučen. Klíčový mač zvládl

A náskok dokázaly ve třetí třetině ještě navýšit a 1673 diváků sledovalo porážku domácího týmu 3:6. Výhru řídil produktivní útok, který nasbíral deset bodů Tomáš Urban (0+3), Josef Mikyska (1+2), Michal Pochobradský (2+2). Pardubice navíc vedlo provizorní trenérské složení místo Richarda Krále Jiří Malinský, Jan Starý a Tomáš Rolinek.

Potvrdilo se tak, že béčko Pardubic není oblíbeným soupeřem Jestřábů. Z šesti vzájemných mistrovských duelů proti němu získali jen tři body a vyhráli jen jednou po prodloužení. Celkově neprožívá Prostějov ideální období. Prohrál už popáté z posledních sedmi duelů. Před reprezentační přestávkou pak zůstal šestý.

Ve středu 15. listopadu přijede do Prostějova atraktivní nováček Chance ligy ze Znojma. Zdroj: LHK Jestřábi ProstějovZdroj: Deník/VLP Externista

„Doufali jsme a věřili jsme v to, že dokážeme navázat na výhru proti Jihlavě, ale dnes jsme z každé naší chyby dostali gól a žádnou soupeřovu jsme nedokázali potrestat. Znova nám to tam i přes snahu kluků napadalo a výsledek je to samozřejmě špatný. Těžko se hledají slova, na utkání jsme se připravovali, ale ve sportu je to kruté. Jsme zklamaní, protože jsme věřili, že dohrávkou se zase dotáhneme v tabulce, ale to se nepodařilo,“ hodnotil domácí trenér Martin Štrba.

LHK Jestřábi Prostějov - HC Dynamo Pardubice B 3:6 (0:1, 2:3, 1:2)

Branky a nahrávky: 26. Slanina (Jiránek, Šidlík), 35. Z. Doležal (Pitule), 58. Fronk (Račuk) – 10. Pochobradský (Urban, J. Mikyska), 29. Hrníčko (Rákos), 37. Rákos (Chabada), 39. J. Mikyska (Pochobradský, Urban), 42. Pochobradský (J. Mikyska, Urban), 47. Herčík (Rohlík, Pochobradský). Rozhodčí: Zavřel, Šico – Hanzlík, Mikšík. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:2. Diváci: 1 673.

Prostějov: Štipčák – Hanousek, Šidlík, Kloz, Drtil, Forman, Krejčí, Pěnčík, Poledna – Fronk, V. Burian, Hašek – Illéš, Račuk, J. Veselý – Z. Doležal, Pitule, Ostřížek – Jiránek, Venkrbec, Slanina – Maruna. Trenér: Martin Štrba.

Pardubice B: Vomáčka – Zdráhal, Hrádek, Nedbal, Chabada, Tvrdík, Voženílek, Koudelka – Hrníčko, Rákos, Herčík – Urban, J. Mikyska, Pochobradský – Kaplan, Rohlík, Lichtag – Rouha, Kaut, Žálčík. Trenér: Jan Starý.