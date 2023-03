Oproti prvnímu zápasu série, ve kterém padlo hned sedm gólů a domácí se radovali z těsného vítězství v poměru 4:3, nyní se fanoušci na Lapači v tomto směru spíše nudili. Většině z nich to ale nevadilo, protože jediný gól, který padl, vstřelil domácí Pavel Klhůfek. Série se tak stěhuje do Prostějova za stavu 2:0 pro Valachy.

Hokejisté Vsetína (žluté dresy) v neděli nastoupili do druhého semifinále Chance ligy proti Prostějovu. | Foto: Deník/Radek Štohl

„I když jsme dnes nevyhráli, tak jsem na náš výkon pyšný. Z našeho pohledu to byl povedený zápas, chybělo tomu jenom to finále v podobě gólu. Trochu postrádáme důraz před brankou a takový zabijácký instinkt," říkal po prohře prostějovský kouč Aleš Totter.

Hanáci byli od začátku aktivnějším celkem a Žukov ve vsetínské brance si na nedostatek práce ani náhodou stěžovat nemohl. Okolo poloviny první dvacetiminutovky pak poměrně bez problémů přežili soupeřovu přesilovku a na konci dvanácté minuty mohli jít do vedení. Bohužel pro ně ale Ostřížek minul už prázdnou branku. A tak domácí trestali. V šestnácté minutě se Pavel Klhůfek vytočil zpoza branky až do mezikruží a střelou z otočky zaskočil Pavelku. Do kabin se tak šlo za stavu 1:0 pro Valachy.

Druhé dějství pak žádný další gól nepřineslo. Obě strany bez větších obtíží přežily přesilové hry svých soupeřů, příliš zajímavých hokejových šancí si ale nevytvořily. Ve 34. minutě ztratil puk za svou brankou Ostřížek a musel se vytáhnout Pavelka. V poslední minutě pak Rob nepříjemně atakoval Maláka, který na střídačku odjížděl s krvavým zraněním ve tváři. Trest od rozhodčích ale nepřišel. Nejtěsnější možné vedení domácího celku tak pokračovalo i nadále.

FOTO: Jestřábi nakonec nesrovnali. První semifinálový bod bere po boji Vsetín

Po dalším střetu ve 44. minutě musel za asistence spoluhráčů odejít předčasně do kabin Vilém Burian. Stav hry se poté ustálil ve stavu, kdy se Jestřábi snažili o vyrovnání a Valaši oproti tomu pozorně bránili a čekali na soupeřovu chybu, která by mohla vést k navýšení vedení. V závěrečných minutách to Hanáci zkusili bez brankáře. Vytvořili si i tlak, který však skončil ve chvíli, kdy puk trefil Berzinše do hlavy a hra byla přerušena. O chvíli později Hořanský netrefil prázdnou branku, což ho ale dlouho mrzet nemuselo. Valaši svůj hubený náskok udrželi a po výhře 1:0 se ujali vedení 2:0 v sérii.

„Série ještě rozhodně nekončí, o první bod budeme ve středu bojovat doma, kde věřím, že naši fanoušci vytvoří ještě silnější atmosféru, která nám pomůže a zároveň to znepříjemní hráčům Vsetína," uzavřel Aleš Totter.

Celý kolotoč se tak nyní přestěhuje na Hanou. Na prostějovském zimáku se zápasy odehrají ve středu a ve čtvrtek, úvodní buly bude vhozeno shodně v 18 hodin.

VHK Robe Vsetín - LHK Jestřábi Prostějov 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka a nahrávka: 16. Klhůfek (Holec). Rozhodčí: Wagner, Jechoutek – Vašíček, Komínek. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 3533. Stav série: 2:0.

Vsetín: Žukov – Česánek, Kajínek, Němec, Jenáček, Smetana, Voženílek – Jonák, Bērziņš, Rob – Holec, Klhůfek, Půček – Sihvonen, Přikryl, Bláha – Hořanský, Lichanec, Jenyš – Berger. Trenér: Radim Kucharczyk.

Prostějov: Pavelka – Valenta, Malák, Kubeš, Bartko, Staněk, Pěnčík – Jiránek, Jáchym, Slanina – Burian, Ostřížek, Hašek – Illéš, Vlach, Veselý – Maruna, Venkrbec, Jandus – Jansa. Trenér: Aleš Totter.