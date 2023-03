Fantazie! Prostějovští Jestřábi dokázali svého soka z Litoměřic porazit i v druhém domácím zápasu série. Oproti prvnímu střetnutí, ve kterém diváci čekali na gól až do 69. minuty, se tentokrát jednalo o brankové hody. Konečný výsledek zněl velice jednoznačně – 5:2.

Pátá, v Prostějově právě teď odbila! Jan Bartko zvýšil už na 5:1 | Video: Deník/David Kubatík

„Už v průběhu první třetiny jsme cítili, že jsme lepší. Sice nás trochu srazil ten inkasovaný gól, ale pak nás parádně nastartovaly speciální formace. I nadále jsme pak měli lepší pohyb a nakonec jsme to dohráli v relativním klidu,“ hodnotil zápas prostějovský kouč Aleš Totter.

Už ve druhé minutě mohl otevřít skóre domácí Hašek, který vyrazil sám na Krále. Ten však jeho pokus zneškodnil. Gólman hostů se pak činil i v šesté minutě proti Veselému a v minutě desáté šli hosté do vedení. Po Procházkově přihrávce od mantinelu se krásným volejem prosadil Tomáš Guman. Chvíli poté se do velkých příležitostí dostali Ton a znovu Guman, Pavelka však puk za svá záda podruhé už nepustil. Oba celky si pak do zaznění úvodní sirény vyměnily ještě po několika šancích, šarvátkách a vyloučeních, další branky se už však diváci nedočkali.

Dočkali se jich ale v průběhu druhého dějství. A rovnou tří, které musel ze své sítě lovit hostující gólman Král. Ty všechny padly mezi 30. a 37.. minutou. Jako první to paradoxně v oslabení odstartoval Tomáš Jandus, zanedlouho na něj navázal David Ostřížek a jen za další minutu a půl pojistil jestřábí vedení při vyloučení Gumana Jakub Illéš. 70 vteřin před koncem třetiny mohl ještě přidat čtvrtý hřebíček do litoměřické rakve Veselý, který už si na strážce hostující branky nepřišel.

Celou dobu jsem věřil, že ten gól někdo dá a bude slavný, říká Jaroslav Pavelka

Gólová nálož pak pokračovala i ve třetí části. Příznačně v čase 44:44 vsítil čtvrtou branku do litoměřické sítě Jan Slanina a na konci 50. minuty přidal pátou prostějovskou branku Jan Bartko. Od té doby se už utkání pouze dohrávalo za jásotu domácích tribun. A to i přesto, že hosté dokázali vstřelit svou druhou branku zásluhou Josefa Koláčka.

Tým ze severu Čech, který měl po základní části druhý nejvyšší počet vstřelených branek, se proti Jestřábům trefil během dvou zápasů pouze dvakrát. „To je prostě play-off. Týmy jsou zodpovědnější a hra vypadá úplně jinak. To ale neznamená, že by si Litoměřice nevytvořily šance. Naštěstí se většina důležitých kotoučů odrážela na naše hole,“ vysvětluje prostějovský lodivod.

Jestřábi tak zvítězili jednoznačně 5:2 a už v neděli tak budou moci na litoměřickém ledě oslavit postup do semifinále. „Zítra si dáme individuální tréninky odstupňované dle vytíženosti. V sobotu pak budeme mít společný trénink a po něm se vydáme na cestu. Nejdůležitější teď bude, aby kluci dobře jedli a pořádně odpočívali,“ nastínil ještě Aleš Totter na závěr nejbližší program svého týmu.

LHK Jestřábi Prostějov - HC Stadion Litoměřice 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 30. Jandus, 35. Ostřížek (V. Burian, Hašek), 37. Illéš (Jáchym, Venkrbec), 45. Slanina (Jiránek, Jáchym), 50. Bartko (Jáchym, Kubeš) – 10. Guman (Procházka, Kuťák), 51. Koláček (Senčák) Rozhodčí: Zavřel, Kubičík - Dědek, Blažek. Vyloučení: 5:8. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 2100. Stav série: 2:0.

Prostějov: Pavelka – Poledna, Kubeš, Malák, Bartko, Staněk, Pěnčík – Jiránek, Jáchym, Slanina – Burian, Ostřížek, Hašek – Jansa, Venkrbec, Jandus – Illéš, Vlach, Veselý – Maruna. Trenér: Aleš Totter.

Litoměřice: Král – Jebavý, Hampl, Kroupa, Výtisk, Šedivý, Holý, Černohorský – Procházka, Kuťák, Guman – Svoboda, Jícha, Válek – Ton, Koláček, Berka – Slavíček, Vitouch, Senčák. Trenér: Miroslav Přerost.