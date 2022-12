Zlín se dostal do vedení už po šesti minutách, kdy se prosadil Ondráček, který poslal puk do poloodkryté brány po přihrávce Hejcmana. Pro Jestřáby mohlo být hodně rychle ještě hůře. Dvakrát po sobě zahrozil Petr Mrázek, který ještě v minulé sezoně oblékal prostějovský dres, ale v obou případech, které dělila jen minuta, na Pavelku nevyzrál.

Klíčový náskok si domácí vytvořili ve druhé části. A byl to Pavel Kubiš, kdo řídil vítězství Zlína. Nejprve zvýšil ve 25. minutě na 2:0 a o deset minut později využil přesilovku na 3:0. Třetí brance domácích však předcházelo ještě neproměněné trestné střílení prostějovského Janduse, které mohlo Jestřáby nakopnout. Minutu před druhou přestávkou ale hosté přece jenom skórovali a vykřesali naději. Po rychlém protiútoku našel v situaci dva na jednoho Maruna Kubeše, ten neskóroval, tak Maruna celou akci dokončil.

Hattrick

Jenže hodně rychle bylo po nadějích. Prostějovští hokejisté prožili hodně špatnou třetí třetinu, v níž třikrát inkasovali. Vše přitom mohlo být úplně jinak, po minutě hry se vyznamenal Huf a ve velké šanci ztroskotal Veselý. Následovalo buly, rychlý útok domácích a hattrick Kubiše, který zvýšil na 4:1.V dalším průběhu utkání ještě dokončili demolici Prostějova Mrázek a Gazda, který upravil v početní výhodě na konečných 6:1.

„Měli jsme špatný vstup do zápasu. Prvních deset minut jsme vůbec nebyli v pohybu. Když jsme se potom dostávali do utkání, tak jsme měli vždy nějakou šanci, kterou jsme neproměnili a pak hned z protiútoku nebo po dalším vhazování jsme dostali gól. Dostávali jsme hřebíčky do rakve, až to skončilo pro nás hrůzostrašným výsledkem 1:6,“ hodnotil utkání prostějovský kouč Aleš Totter.

Zlín tak vyhrál po čtyřech prohrách a tři body zapsal po více než měsíci. Prostějov bude chtít vysokou porážku odčinit ve čtvrtek doma proti Šumperku.

„Musíme na zápas ve Zlíně rychle zapomenout, protože máme dobrou sezonu a věřím, že ve čtvrtek přijde dobrá odpověď a rozloučíme se s kalendářním rokem 2022 vítězstvím,“ uzavřel Aleš Totter.

PSG Berani Zlín – LHK Jestřábi Prostějov 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 7. Ondráček (Hejcman, Kubiš), 26. Kubiš (A. Burian, Z. Sedlák), 36. Kubiš (Kindl), 42. Kubiš, 48. Mrázek (Honejsek), 53. Gazda (Honejsek) – 39. Maruna (Kubeš).

Vyloučení: 2:6. Využití: 2:0. Rozhodčí: Koziol, Šudoma – Beneš, Blažek. Diváci: 2 497.

Zlín: Huf – Gazda, Zbořil, Suhrada, M. Novotný, Husa, Talafa, A. Burian – P. Sedláček, Honejsek, Mrázek – Luža, Kindl, Z. Sedlák – Ondráček, Hejcman, Kubiš – Zabloudil, Gago, Köhler. Trenér: Říha ml.

Prostějov: Pavelka (48. J. Němeček) – Valenta, Hamšík, Malák, Kubeš, Bartko, Poledna, Benda – Jiránek, Vlach, Veselý – V. Burian, Ostřížek, Hašek – Slanina, Venkrbec, Jansa – Jandus, Maruna. Trenér: Totter