Podruhé už to Jestřábům nevyšlo. Ve čtvrtém zápase semifinálové série proti Vsetínu sice dokázali prostějovští hráči srovnat skóre na 1:1 a pak ještě pět minut před koncem snížit na rozdíl jediného gólu, na víc se ale bohužel v nervydrásajícím souboji nezmohli. Vsetín tak má nyní výhodu dvou mečbolů.

Chance liga: 4. semifinále: Prostějov - Vsetín(23.3.2023) | Foto: Deník/David Kubatík

„Je to dobrá série. Všechny zápasy skončily o gól. Za stavu 1:1 to bylo jen o tom, kdo dá gól a dal ho soupeř. Dá se říci, že v podstatě rozhodly dvě drobnosti u nás v pásmu," mrzelo domácího kouče Aleše Tottera.

Oba celky začaly oproti včerejšku spíše opatrně a žádné velké šance k vidění nebyly. Poměrně bez problémů přežily přesilovky soupeře a už už to vypadalo, že se tak jako včera pojede po první třetině do kabin bez branek. To se ale nestalo. Minutu a čtyři sekundy před sirénou předvedl nádhernou kličku Pavelkovi Pavel Klhůfek a poslal Valachy do vedení 1:0.

Zdroj: Deník/David Kubatík

To jim ale příliš dlouho nevydrželo, protože už po třech a půl minutách druhé části využil přesilovku pomocí své teče Jáchymovy bomby od modré Robin Staněk. Domácí zlepšili své napadání a najednou to byli oni, kdo hrál ne ledě prim. Ve 32. minutě je mohl poslat do vedení Pěnčík, ale trefil tyč. Konec druhé dvacetiminutovky se pak už odehrál poměrně v poklidu a všechno se tak mohlo chystat na tu třetí.

VIDEO: Ani čtvrté semifinále se neobešlo bez chorea. Tentokrát šlehaly i plameny

I třetí dějství začalo rychlým gólem. Naprostá většina osazenstva stadionu z něj už ale měla mnohem menší radost. Po minutě a deseti sekundách se totiž ke smolně odraženému puku dostal Miroslav Holec a ranou k tyči poslal svůj tým do vedení. Za další tři a půl minuty navíc tento náskok ještě zdvojnásobil Pavel Jenyš. Potom byl ale vyloučen Kajínek, čehož pět půl minuty před koncem využil ke snížení David Ostřížek.

Domácí to ještě zkusili bez brankáře, vyrovnat ale nedokázali a po prohře 2:3 jsou jeden zápas od vyřazení. Ten se odehraje v sobotu od 17 hodin v pekle vsetínského Lapače.

Že je série velice vyhrocená se potvrdilo v závěru duelu. Po skončení zápasu opět byla k vidění hromadná strkanice, na led létaly i odpadky a do krátké potyčky se security se dostalo pár rozjitřených hostujících fanoušků.

„Klobouk dolů před týmem, že bojoval až do poslední sekundy. Přál bych si, abychom to ještě vrátili zpátky pro ty skvělé lidi. Říká se, že poslední krok bývá nejtěžší, tak uvidíme, jak se s tím Vsetín doma porve. Náš tým se nikdy nevzdává," uzavřel Aleš Totter na bojovné vlně.

Zdroj: Deník/David Kubatík

LHK Jestřábi Prostějov - VHK Robe Vsetín 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 24. Staněk (Jáchym, Ostřížek), 55. Ostřížek (Illéš) – 19. Klhůfek (Berger, Česánek), 42. Holec, 45. Jenyš (Lichanec). Rozhodčí: Bejček, Kostourek - Jindra, Dědek. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:0. Diváci: 3365. Stav série: 1:3.

Prostějov: Pavelka – Staněk, Pěnčík, Bartko, Malák, Hamšík, Valenta – Hašek, Ostřížek, Jandus – Slanina, Jáchym, Jansa – Illéš, Vlach, Veselý – Maruna, Venkrbec. Trenér: Aleš Totter.

Vsetín: Žukov – Němec, Česánek, Jenáček, Kajínek, Voženílek, Smetana, Hryciow – Rob, Bērziņš, Jonák – Půček, Klhůfek, Holec – Hořanský, Bláha, Berger – Jenyš, Lichanec, Číp. Trenér: Radim Kucharczyk.