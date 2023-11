V rámci osmnáctého kola Chance ligy zajížděli prostějovští hokejisté na led Zlína s jediným cílem, a to napravit předchozí prohru v derby s Přerovem a nakopnout se k nové vítězné sérii. A to se jim absolutně nepodařilo. Dokázali sice smazat dvoubrankové manko, potom i jednobrankové a celkově vstřelili čtyři branky, inkasovali však o jednu více a museli tak spolknout již sedmou prohru v této sezoně.

„Z výsledku jsme zklamaní. Měli jsme dnes až moc vyloučených hráčů, což nás stálo spoustu sil. Na druhou stranu jsme všechna oslabení zvládli ubránit a prosadili jsme se i v přesilovce, takže pozitivum je, že nám fungovaly speciální formace. Góly jsme ale dostávali při vyrovnaném počtu hráčů na ledě, což nás nakonec stálo všechny body," říkal po zápase zklamaný prostějovský kouč Martin Štrba.

Hanáci do zápasu vstoupili hrůzostrašně, když nejprve inkasovali ve třetí minutě z hole Jiřího Suhrady a v páté zase z hokejky Nicolase Werbika. Už v dalších okamžicích se to však všechno začalo vylepšovat. Na konci sedmé minuty totiž snížil kapitán Matouš Venkrbec a na začátku dvanácté srovnal jestřábí krok s tím beraním Jakub Illéš. Oba celky si pak vyměnily po několika šancích, žádný další gól už ale v této dvacetiminutovce nepadl a šlo se tak do kabin za nerozhodného stavu.

V druhé třetině sice Berani nevyužili přesilovku po vyloučení Doležala, chvíli po jeho návratu na led se ale prosadili potřetí. V 31. minutě vrátil zlínským hráčům vedení střelou z levého kruhu Jakub Šlahař. A znovu se rozjel oboustranný brankostroj. Za tři minuty totiž vyrovnal Jan Veselý, aby za pouhých 41 sekund zlínský zimák znovu rozjásal Jan Süss. Do zaznění druhé sirény se ještě na lavici hanby odporoučeli dva prostějovští a jeden zlínský hráč, na skóre se tento fakt už ale neprojevil. Na světelné tabuli tak svítil stav 4:3.

Zlín hrál v úvodu třetí periody dvě přesilové hry po vyloučeních Doležala a Veselého, nic moc velkého si v nich ale nepřipravil. V 51. minutě pak mohl vyrovnat Veselý, z bezprostřední blízkosti ale Hufa nepřekonal. A tak nakonec modro-žlutí o něco později trestali. První střelu Bedřicha Köhlera ještě zblokoval Hanousek, zlínský kapitán se však puku znovu zmocnil a po krásné kličce nedal Štipčákovi šanci. I Jestřábi se pak ale mohli necelé dvě minuty před koncem radovat ze snížení, o které se postaral Jiří Fronk. Následovala ještě hra v šesti, která však zůstala nevyužita.

„Šance jsme měli, v závěru tam ujížděl sám Honza Veselý, ale prosadit se nedokázal a vzápětí jsme dostali gól, kterým soupeř odskočil na dvoubrankový rozdíl. Pak už to bylo těžké. Kontaktní gól jsme ještě vstřelit dokázali, zkoušeli jsme to i při hře bez brankáře, ale střelecké štěstí se k nám u nepřiklonilo," dodal ještě Martin Štrba na závěr.

Prostějov si tak připsal čtvrtou prohru z posledních pěti zápasů a v tabulce se propadl už na deváté místo. Na sedmý Zlín a osmou Jihlavu ztrácí dva body a na desáté béčko Pardubic drží šestibodový náskok.

Berani Zlín - LHK Jestřábi Prostějov 5:4 (2:2, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 3. Suhrada (Werbik, Novák), 5. Werbik, 31. Šlahař (Zbořil), 34. Süss (Kindl, Šlahař), 54. Köhler – 7. Venkrbec (Pěnčík, Drtil), 12. Illéš (Račuk, Doležal), 34. Veselý (Šidlík, Hanousek), 59. Fronk (Krejčí). Rozhodčí: Grygera, Mejzlík – Kleprlík, Komínek. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváci: 2385.

Zlín: Huf – Hrbas, Salonen, Suhrada, Zbořil, Novotný, Talafa, Čáp – Keränen, Salmio, Paukku – Süss, Kindl, Šlahař – Sadovikov, Werbik, Novák – Sedláček, Gago, Köhler. Trenér: Miloš Říha ml.

Prostějov: Štipčák – Hanousek, Šidlík, Pěnčík, Drtil, Krejčí, Forman, Kloz – Fronk, Hašek, Burian – Veselý, Račuk, Illéš – Slanina, Pitule, Doležal – Maruna, Venkrbec, Jiránek. Trenér: Martin Štrba.