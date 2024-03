Tak to se moc nepovedlo. Prostějovští Jestřábi vedli v úvodním zápase čtvrtfinále play-off Chance ligy nad Zlínem už 3:1 a osm minut před koncem 3:2, nakonec se ale museli před svým sokem sklonit. Důvodem byly dva góly Zdeňka Sedláka během necelých dvou minut, které vedly ke konečnému výsledku 3:5.

Čtvrtfinále Prostějov - Zlín 2024: Radost Zlína po gólu do prázdné branky | Video: Deník/David Kubatík

„Play-off se hraje na série a my zatím prohráváme jen 0:1. Prohráli jsme po skvěle rozehraném zápase a dost věcí si teď mezi sebou musíme vyříkat," říkal po zápase zklamaný kouč Martin Janeček.

Jestřábi totiž vlétli do zápasu opravdu skvěle. Už po třech minutách totiž rozvlnil síť za Hufovými zády Tomáš Jáchym poté, co se mu podařilo využil minely ve zlínské rozehrávce. Berani se ale jen tak vzdát nehodlali a v polovině minuty dvanácté si připravili vyrovnání. Nechytatelnou bombou se prezentoval Fin Jesse Pauku. Za vyrovnaného stavu se pak šlo i do kabin.

Na začátku druhé třetiny si fanoušci připravili parádní choreo nazvané NA VLNÁCH POSTUPU, které bylo neplánovaně doplněno ještě o jednu parádu. Tou se stal druhý prostějovský gól, o který se po pouhých šestnácti vteřinách postaral Zdeněk Doležal.

Zdroj: Deník/David Kubatík

A Hanáci ještě nekončili. Za další necelé tři minuty totiž už na 3:1 zvyšoval Tomáš Hanousek. Hosté nechtěli nechat nic náhodě a rvali se o potřebnou korekci. Ta ale až do zaznění druhé sirény nepřišla.

Kolaps řídil Sedlák

Jestliže první dvě třetiny zvládli Hanáci skvěle, tu třetí by asi nejraději navždy vymazali z paměti. Všechno začal už po dvou a půl minutách kontaktním gólem Martin Lang, stále ale ještě všechno vypadalo nadějně.

CHANCE LIGA, PLAY OFF: V neděli 10. března, odehrají Jestřábi druhé čtvrtfinále play off se zlínskými Berany. Zdroj: LHK Jestřábi Prostějov Zdroj: Deník/VLP Externista 1. zápas, sobota 9. března, od 17 hodin

LHK Jestřábi Prostějov – Berani Zlín 3:5 2. zápas, neděle 10. března, od 17 hodin

LHK Jestřábi Prostějov – Berani Zlín 3. zápas, středa 13. března, od 18 hodin

Berani Zlín - LHK Jestřábi Prostějov případný 4. zápas, čtvrtek 14. března, od 18 hodin

Berani Zlín - LHK Jestřábi Prostějov případný 5. zápas, sobota 16. března, od 17 hodin

LHK Jestřábi Prostějov – Berani Zlín Předkolo play off: HC Zubr Přerov - HC Dynamo Pardubice B 2:1 na zápasy, (0:4, 3:2, 3:2). HC Dukla Jihlava - HC Slavia Praha 2:1 na zápasy, (2:3 pp, 7:2, 3:0). Čtvrtfinále play off: HC Stadion Litoměřice - SK Horácká Slavia Třebíč 3:1, HC RT TORAX Poruba - HC Dukla Jihlava 2:3, VHK ROBE Vsetín - HC Zubr Přerov 8:0. (termíny stejné jako zápasy Jestřábů). Hraje se na 3 vítězné zápasy.

Pravý hokejový kolaps však prostějovský zimák navštívil v poslední desetiminutovce, ve které domácí tým inkasoval hned třikrát. Během minuty a tři čtvrtě skóre otočil svými dvěma přesnými trefami Zdeněk Sedlák. Otřesený prostějovský tým to pak ještě v závěru zkusil v šesti a s prázdnou brankou, to však jen vedlo k tomu, že se do ní půl minuty před koncem trefil Mikuláš Zbořil. Vedení v sérii se tak ujali hráči Zlína.

„Zítra do toho budeme muset nastoupit úplně jinak a pokoru si udržet celých 60 minut. Ač by možná bylo lepší na dnešek zapomenout, musíme si do zítřka vzít z dneška velkou spoustu věcí," uzavřel Martin Janeček. Druhé utkání odstartuje v Prostějově znovu od 17 hodin.

