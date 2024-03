Ani napodruhé se to nepodařilo. Po smolné prohře v poslední desetiminutovce šli Jestřábi do druhého zápasu se Zlínem, který byl znovu neskutečně vyrovnaný. Nyní dokonce vítěze neurčilo ani základních 60 minut a muselo se tedy prodlužovat. Z nastaveného času pak neuběhla ani celá minuta a zápas ukončil Fin v barvách hostů Mikko Salmio. Hanáci teď tedy budou muset dotahovat dva mečboly na ledě soupeře.

Choreo fanoušků Jestřábů ve druhém zápase série proti Zlínu | Video: Deník/David Kubatík

„Myslím si, že z naší strany to byl výborný zápas. 60 minut jsme ovládali hru, na druhou stranu ale musím přiznat kredit soupeři, který byl trpělivý a čekal si na to svoje," říkal po zápase zklamaný kouč Martin Janeček.

Jestřábi do zápasu znovu vstoupili lépe a už na začátku desáté minuty se mohli radovat z prvního gólu v Hufově síti, o který se postaral nikdo jiný, než nejlepší týmový střelec ze základní části Zdeněk Doležal. Berani se ale však ani tentokrát nenechali zahanbit a v sedmnácté minutě nedal Štipčákovi šanci Vojtěch Riedl. Půl minuty před zazněním první sirény pak dosáhl druhé branky hostů ještě Bedřich Köhler, podle rozhodčích však došlo ke kopnutí.

Ve druhé dvacetiminutovce, znovu odstartované působivým domácím choreem, se znovu bojovalo o každý centimetr ledu. A i v ní pak padly dva góly, po jednom na obou stranách. Na začátku 33. minuty dokonal zlínský obrat Jakub Šlahař, aby na jejím konci znovu vyrovnal Jiří Fronk. Minutu před koncem druhé dvacetiminutovky byl pak vyloučen Doležal a druhou minutu jeho trestu si Berani přenesli do té poslední.

Ve třetí části pak, i přes některé zajímavé šance na jedné i druhé straně, žádná další branka nepadla. Na obou týmech bylo vidět, že zodpovědnost, která před nimi leží, je poměrně dost vysoká, a tak se spíše soustředily na obranu. Zápas se tak dostal do prodloužení, které po necelé minutě rozhodl střelou z mezikruží Mikko Salmio.

VIDEO + FOTO: Nejpůsobivější choreo v prostějovské historii, podívejte se

„Troufnu si říct, že dnes jsme si zasloužili vyhrát, ale na zásluhy a na to, kdo je lepší, se nehraje. Hraje se na to, kdo dá o gól víc a v tom byl dneska šťastnější Zlín. Venku teď budeme k našemu výkonu přidat ještě něco navrch a hlavně neztratit důvěru v to, že to můžeme otočit. Oba dva dny jsme si také užívali obrovskou podporu. Za podporu našich fanoušků chceme opravdu moc poděkovat a o to víc nás oba výsledky mrzí," uzavřel Martin Janeček.

Prostějovští tak po dvou nesmírně vyrovnaných duelech promrhali výhodu domácího prostředí a pokud se ještě budou chtít předvést doma, budou muset zvítězit ve středu a ve čtvrtek na horké zlínské půdě. Jakákoli další prohra totiž bude znamenat vyřazení.

LHK Jestřábi Prostějov - Berani Zlín 2:3p (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 10. Doležal (Hanousek), 33. Fronk – 17. Riedl, 33. Šlahař (Paukku, Salonen), 61. Salmio. Rozhodčí: Petružálek, Kostourek - Kokrment, Dědek. Vyloučení: 1:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 2115. Stav série: 0:2.

Prostějov: Štipčák – Šidlík, Hanousek, Forman, Pohl, Krejčí, Kubeš, Drtil – Jiránek, Jáchym, Doležal – Illéš, Hašek, Veselý – Slanina, Ostřížek, Fronk – Burian, Venkrbec, Maruna. Trenér: Martin Janeček.

Zlín: Huf – Salonen, Riedl, Čáp, Warg, Zbořil, Novotný, Suhrada – Šlahař, Holík, Paukku – Lang, Werbik, Salmio – Novák, Süss, Sedlák – Sedláček, Gago, Köhler. Trenér: Jan Srdínko.