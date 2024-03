Je konec. Prostějovští Jestřábi vyrazili na zlínský led po dvou těsných domácích porážkách s touhou konečně zvítězit a vynutit si ve městě Tomáše Bati i druhý zápas o den později. Už po prvních několika minutách ale bylo jasné, že to budou mít ohromně těžké. A s přibývajícím časem a také počtem puků v jejich síti se tato možnost více a více blížila nule. Nakonec z toho byl konečný výsledek 6:2 v jejich neprospěch a konečný stav série 3:0 pro jejich žluto-modrého soupeře.

Oslava fanoušků po gólu. | Video: Deník/Radek Štohl

Prostějovské naděje na prodloužení série se začaly bortit už od prvních okamžiků. Ve druhé minutě totiž inkasovali hned z první zlínské střely na branku, o kterou se postaral Stefan Mikael Warg a po čtyřech minutách hry propálil Pavelku i bývalý prostějovský kapitán Martin Novotný. To už prostějovský gólman nevydržel a přepustil své místo v brankovišti Marku Štipčákovi.

Tomu ale čisté konto taktéž moc dlouho nevydrželo. Zlínský tlak totiž pokračoval dál a čtyři minuty před zazněním první sirény mu nedal šanci Vojtěch Riedl. Do šaten se tak šlo za hrozivého stavu 3:0 pro domácí.

„Do zápasu jsme vstoupili velmi aktivně, nicméně z prvních dvou střel jsme inkasovali na 0:2 a soupeř se uklidnil. Začal hrát zkušeně, my jsme museli hru otevřít a proto je skóre takové, jaké je," krčil po zápase rameny prostějovský kouč Martin Janeček.

Do druhé třetiny pak sice Jestřábi vstoupili mnohem aktivněji, puk za Hufova záda však ani v těchto dvaceti minutách nedostali. Naopak ještě sami ve 33. minutě inkasovali z hole Mikka Salmia. Už před třetí třetinou tak byly postupové karty rozdány jasně.

Ve třetí části se pak Prostějovští dočkali poměrně rychlého čestného úspěchu z hole Tomáše Hanouska ve 47. minutě a měli tak poměrně dost času jej rozvinout i v něco víc. Taky to už okolo 50. minutě zkoušeli několikrát v šesti.

To se jim ale nakonec nevyplatilo. V 55. minutě poslal puk do prázdné branky Salmio a za další minutu překonal Štipčáka znovu i Novotný. „Bojovali jsme až do konce, za stavu 4:1 pro Zlín jsme zkoušeli power-play, jestli tam nespadne i druhý a chtěli jsme ten zápas pobláznit. To se ale nepovedlo, byť jsme ji nehráli špatně. Pak nám tam spadly dva góly, jeden do prázdné a druhý po nepovedené akci. Sérii jsme si prohráli otočkou v prvním zápase, kdy jsme nezvládli vedení 3:1. Zlín je zkrátka play-offové mužstvo," pokračoval prostějovský lodivod.

Jestřábi se tak se sezonou rozloučili už po třech zápasech čtvrtfinále, a to navzdory rekordnímu výsledku v základní části. Nic na tom nezměnil ani korigující gól Tomáše Hanouska z 59. minuty na konečných 2:6.

Brzké vyřazení pak Martina Janečka mrzelo ještě z jednoho důvodu, kterým byl výkon nejvěrnějších prostějovských fanoušků. „Byli nejen dnes neskuteční a my jim za to musíme poděkovat. Kolikrát jsme i venku měli pocit, že hrajeme doma. O to víc nás samozřejmě mrzí, že jsme tu sérii nezvládli. Pro všechny z nás to musí být další motivace, aby další sezóny přinesly více radosti," uzavřel.

Berani Zlín - LHK Jestřábi Prostějov 6:2 (3:0, 1:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 2. Warg (Čáp), 5. Novotný (Holík), 17. Riedl (Lang, Salmio), 33. Salmio (Süss, Novák), 55. Salmio, 56. Novotný – 46. Hanousek, 59. Hanousek. Rozhodčí: Zelníček, Zubzanda – Peluha, Veselý. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 5103.

Zlín: Huf – Riedl, Salonen, Warg, Čáp, Novotný, Zbořil, Suhrada – Köhler, Gago, Sedláček – Paukku, Holík, Šlahař – Salmio, Werbik, Lang – Sedlák, Süss, Novák. Trenér: Jan Srdínko.

Prostějov: Pavelka (5. Štipčák) – Šidlík, Hanousek, Forman, Drtil, Kubeš, Krejčí, Poledna – Illéš, Hašek, Doležal – Veselý, Ostřížek, Jiránek – Slanina, Vlach, Fronk – Maruna, Venkrbec, Burian. Trenér: Martin Janeček.