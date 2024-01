Do zápasu 41 kola Chance ligy šli prostějovští Jestřábi s cílem navázat na vítězství po nájezdech na ledě béčka Pardubic. To se jim ale nepodařilo. Proti Litoměřicím sice rychle vedli, zbytek zápasu už ale patřil Severočechům, kteří si nakonec odvezli výhru v poměru 4:1.

Zápas začal pro domácí výborně. Už po dvou a půl minutách totiž zakončil do odkryté branky puk po nádherné útočné souhře Buriana a Venkrbce Jan Maruna. Vedení jim ale nevydrželo ani pět minut, když puk po Bendově parádní přihrávce tečoval za Pavelkova záda Markus Korkiakoski.

Ještě lepší teč pak tento Fin předvedl i na konci patnácté minuty, když poslal puk přesně pod horní tyč. Ještě předtím ale proběhla kontroverzní situace na druhé straně. Jestřábi po skrumáži dostali puk do sítě, kvůli předčasnému odpískání se ale skóre nepohnulo. Po dvaceti minutách tak platilo skóre 1:2.

„Začali jsme výborně, měli jsme nad soupeřem navrch a vytvořili si i další gólovky. Neuznaný gól nám možná ublížil, ale rozhodčí to viděl ze svého pohledu a já to moc hodnotit nechci," načal své hodnocení kouč Jestřábů Martin Janeček.

V první polovině druhé periody pak měli sice Hanáci opticky více ze hry, ale onen kýžený vyrovnávací gól stále ne a ne přijít. A to ani v dlouhé přesilovce pěti proti třem. „To byl jednoznačný zlomový moment. Soupeři nás bohužel vybránili a vychytali a od té doby si začali věřit," pokrčil rameny šéf jestřábího hnízda.

A tak kališníci v rozmezí 36. a 37. minuty trestali. Nejdříve dostal puk potřetí za Pavelkova záda Vítek Benda a potom na rozdíl od domácích dvojnásobnou přesilovku využil a hattrick zaznamenal Korkiakoski. Stav 1:4 už byl pro Prostějovské kritický.

Do třetí třetiny se domácí lavička rozhodla vyměnit brankáře a mezi tři tyče tak zamířil Marek Štipčák. A ten už udržel čisté konto. „Odmítám, že by Jarda za něco mohl. Chtěli jsme jen udělat změnu a trochu ten zápas pobláznit. Litoměřicím dávám obrovský kredit za jejich kvalitu a šikovnost. A musím uznat, že za celou třetí třetinu nás do ničeho nepustili.

Asi nejblíže k jestřábímu druhému gólu byl ve 49. minutě Jiránek, který však ztroskotal na kvalitně chytajícím Paříkovi. Prostějovští hokejisté tak od nového roku drží pravidlo stálého střídání výher a proher.

„Máme sice výsledkové výkyvy, ale na druhou stranu, nikdo neví, jak se na jednotlivá utkání připravujeme a jaké v nich máme záměry. Samozřejmě jsme si ale vědomi, že fanoušci chtějí výsledky," vysvětloval prostějovský trenér.

Dle tohoto pravidla by tak měli v příštím zápase, který odehrají už ve středu v dalekém Sokolově, zvítězit. Nebudou to mít ale jednoduché. Západočeský Baník totiž vyhrál v posledních dvou zápasech, naposledy se silným Zlínem. V dalším domácím zápase pak v sobotu narazí v rámci krajského derby na taktéž rozjeté přerovské Zubry.

„Cesta do Sokolova bude trochu nekomfortní, ale my to bereme jako takovou přípravu na play-off. Pojedeme tam o den dříve a chceme si vyzkoušet všechny situace, které v té sérii mohou nastat. Derby pak bude kategorie sama pro sebe. Bereme to ale jako normální řadový zápas. Samozřejmě ale v něm budeme chtít fanouškům vrátit tu dnešní prohru," uzavřel Martin Janeček.

LHK Jestřábi Prostějov - HC Stadion Litoměřice 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Maruna (Venkrbec, Burian) – 8. Korkiakoski (Benda, Plos), 15. Korkiakoski (Ton), 36. Benda (Koláček, Vitouch), 37. Korkiakoski (J. Koláček, Jícha). Rozhodčí: Zavřel, Grygera - Otáhal, Bezděk. Vyloučení: 6:6. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 974.

Prostějov: Pavelka (41. - Štipčák) – Hanousek, Poledna, Pohl, Drtil, Pěnčík, Kubeš, Kubíček – Doležal, Hašek, Illéš – Jiránek, Jáchym, Veselý – Fronk, Vlach, Ostřížek – Burian, Venkrbec, Maruna. Trenér: Martin Janeček.

Litoměřice: Pařík – Krutil, Jebavý, Černohorský, Benda, Tůma, Aubrecht, Pavlák – Costa, Jícha, Sihvonen – Ton, Korkiakoski, Plos – Koláček, Kuťák, Chlubna – Kordule, Vitouch, Svoboda. Trenér: Miroslav Přerost.