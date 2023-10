/GALERIE/ Tak tohle byla ta správná přestřelka. V rámci patnáctého kola Chance ligy přivítali prostějovští Jestřábi na svém ledě Litoměřice a děly se věci. Jejich dvoubrankové vedení shořelo ve druhé třetině jako papír a následně se to samé málem stalo i s tím hostujícím čtyřbrankovým. Nakonec ale Hanákům jejich mohutné dotahování k bodům nestačilo a prohráli 5:6.

Potlesk prostějovských fanoušků hráčům po těsné prohře s Litoměřicemi | Video: Deník/David Kubatík

„Bohužel se dnes stalo to, že jsme neproměnili nějaké šance a soupeř naopak skóroval téměř ze všeho," kroutil hlavou po zápase prostějovský kouč Martin Štrba.

Prostějovští vstoupili do zápasu dobře. Po několika zajímavých šancích na obou stranách se v desáté minutě jako první prosadil Marek Račuk a poslal svůj tým do vedení, které pak v šestnácté minutě zdvojnásobil Jakub Illéš. I přesto však Jestřábi do kabin za stavu 2:0 nešli. Po úniku Koláčka s Janem Cikhartem nakonec přesně zakončil druhý jmenovaný.

Ve 26. minutě šli Hanáci po vyloučeních Doležala s Krejčím do tří a Stadion trestal. Na 2:2 vyrovnal Michael Krutil a za další půl minuty otočil výsledek ve prospěch Severočechů Filip Kuťák. O pár minut později neproměnil nařízené trestné střílení Jakub Illéš a o minutu později toho mohl litovat ještě více. Pavel Kordule totiž zvýšil na 4:2 a přinutil Štipčáka, aby své místo v brance přenechal Jaroslavu Pavelkovi. Ten však své čisté konto neudržel ani minutu, když inkasoval z hole Tomáše Chlubny. A aby toho pro Prostějov nebylo málo, přidal půl minuty před zazněním druhé sirény šestý hřebíček do jejich rakve Riku Sihvonen.

Nepříznivý vývoj ale prostějovské hráče nepoložil. Už ve 44. minutě totiž skóroval Petr Krejčí a za další čtyři minuty snížil už na 4:6 Marek Račuk. Postupem času však jejich tlak lehce opadl a vypadalo to, že si Severočeši své vedení v klidu udrží až do konce. Tak to ale nebylo, 37 sekund před třetí sirénou se totiž ve skrumáži před Cichoňovou brankou nejlépe zorientoval Jan Veselý. Kýžený šestý gól už sice Jestřábi nedali, přesto se jim od fanoušků dostalo štědrého potlesku.

„Klukům před třetí třetinou jsem řekl, že začínáme od nuly. Že jsme tým, který je schopný dát za třetinu klidně pět gólů, a tak půjdeme makat hlavně pro ty lidi, kteří na nás přišli. Nakonec chyběl kousek, ale sport je holt takový. Navíc jsme si ta tu druhou třetinu bodovat zkrátka nezasloužili. I přesto ale hráčům patří můj velký dík. Od dobré třetí třetiny se teď budeme muset odrazit dál," pokračoval lodivod Hanáků.

Jeho svěřenci tak nyní mají za sebou dvě porážky v řadě a další zápas také nebude vůbec jednoduchý. Už ve středu se totiž vydají přes celou republiku na led čtvrtého Sokolova, který aktuálně drží sérii tří výher v řadě. „Hlavně bude důležité změnit nastavení v hlavách a jít poctivě střídání od střídání, buly od buly, vteřinu od vteřiny a šlapat celý zápas," uzavřel Martin Štrba.

LHK Jestřábi Prostějov - HC Stadion Litoměřice 5:6 (2:1, 0:5, 3:0)

Branky a nahrávky: 10. Račuk (Drtil), 16. Illéš (Šidlík, Račuk), 44. Krejčí (Illéš), 48. Račuk (Illéš, Veselý), 60. Veselý (Fronk, Illéš) – 19. Cikhart (Koláček, Costa), 27. Krutil (Guman), 28. Kuťák (Husák, Sihvonen), 35. Kordule (Krutil), 36. Chlubna (Černohorský), 40. Sihvonen (Chlubna, Kuťák). Rozhodčí: Pilný, Vrba - Vašíček, Peluha. Vyloučení: 6:3. Využití: 0:2. Diváci: 976.

Prostějov: Štipčák (35. Pavelka) – Šidlík, Pěnčík, Drtil, Kloz, Forman, Krejčí – Burian, Ostřížek, Fronk – Illéš, Račuk, Veselý – Doležal, Pitule, Slanina – Jiránek, Venkrbec, Maruna – Hašek.Trenér: Martin Štrba.

Litoměřice: Cichoň – Krutil, Kroupa, Černohorský, Husák, Aubrecht, Tomek, Pavlák – Sihvonen, Kuťák, Chlubna – Guman, Toman, Korkiakoski – Koláček, Costa, Cikhart – Kordule, Vitouch, Svoboda. Trenér: Miroslav Přerost.

Domácí zápasy LHK Jestřábi Prostějov v říjnu a listopadu 2023.Zdroj: Deník/VLP Externista