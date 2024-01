S Porubou? Do třetice všeho dobrého! Přesně to si mohli říct po zápase 38. kole Chance ligy hokejisté Prostějova. Ač Ostravané Jestřáby výrazně přestříleli, byla u jejich pokusů díky dobré obranné práci gólová hrozba snížena na minimum a naopak Hanáci se dokázali v každé třetině prosadit jednou. Zůstávají tak jediným klubem v soutěži, který si s jinak suverénním lídrem drží stoprocentní bilanci.

Po třetí výhře nad Porubou v sezoně 2023/2024 | Video: Deník/David Kubatík

„První třetina se pro nás úplně dobře nevyvíjela. Soupeř byl více na kotouči v útočném pásmu a my jsme se z toho dostali dobrou organizací a pracovitostí," načal své pozápasové hodnocení asistent prostějovského kouče Janečka Lukáš Majer.

Diváci mohli v první třetině sledovat kvalitní hokej v rychlém tempu z obou stran. Jestřábům se v těchto dvaceti minutách dařilo narušovat souhru hostů a díky tomu se vydávali do útočných výpadů. A z jednoho takového dokonce ve třinácté minutě skórovali. Venkrbec předložil puk do dobré šance Tomáši Jiránkovi a ten nezaváhal.

Ještě v první periodě pak došlo k bitce mezi Šedivým a Jáchymem, který ovládl domácí borec. „Tomáš je vítězný typ, kterému na týmu záleží. Vůbec se tedy nedivím, že sundal rukavice a šel do toho. Bylo to správné rozhodnutí. I týmu pomůže, když se popere hráč, od kterého se to tak úplně nečeká, než kdyby se tady serval defenzivní frajer. Musím k tomu i říct, že Tomáš od návratu na led předvádí pro mužstvo velmi prospěšnou práci," pochválil Majer jednoho ze svých svěřenců.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Obraz první třetiny se pak přenesl i do té druhé. A stejný byl i její gólový stav. O druhý puk za Dolejšovými zády se ve 28. minutě postaral Jiří Fronk. Jestřábi si pak vyzkoušeli i přes minutu dlouhé oslabení tří proti pěti, které však i velkou zásluhou Štipčáka přestáli bez úhony. Třetí část tak začínala za stavu 2:0 ve prospěch Hanáků.

Ve třetí části si už prostějovští hráči své vedení jenom udržovali a svého soupeře nepouštěli do žádných větších šancí. Naopak ho ještě dokázali navýšit. Pět a půl minuty před koncem proletěl Dolejšovi puk nad ramenem z hole Davida Ostřížka.

„Od druhé třetiny Poruba dobře startovala do přechodové fáze, my jsme ale zahráli výborně do defenzivy a v závěrečné třetině se nám už podařilo hru kontrolovat. Dobře jsme ukrajovali čas a našli jsme cestu k vítězství," uzavřel spokojený Majer.

Prostějovští se tak stále drží na třetím místě tabulky se čtyřbodovou ztrátou na druhý Vsetín a totožným náskokem na čtvrtou Třebíč. A právě na Vsetín narazí v příštím kole, ke kterému pocestují na Lapač.

LHK Jestřábi Prostějov - HC RT TORAX Poruba 2011 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Jiránek (Venkrbec), 28. Fronk (Venkrbec, Veselý), 55. Ostřížek (Hašek, Hanousek). Rozhodčí: Obadal, Čáp – Otáhal, Vašíček. Vyloučení: 4:3, navíc Jáchym (PRO) 5, Šedivý (POR) 5. Využití: 0:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 1892.

Prostějov: Štipčák – Hanousek, Poledna, Drtil, Pohl, Kubeš, Forman – Doležal, Vlach, Illéš – Veselý, Jáchym, Jiránek – Slanina, Venkrbec, Fronk – Ostřížek, Hašek, Burian – Maruna. Trenér: Martin Janeček.

Poruba: Dolejš – Lemcke, Klimíček, Prčík, Stehlík, Gutwald, Hlaváč – Tvrdoň, Střondala, Christov – Razgals, Berisha, Klímek – Vehovský, Vachovec, Gřeš – Mrázek, Krenželok, Šedivý. Trenér: Jiří Režnar.