Další domácí zápas čekal prostějovské Jestřáby v rámci 27. kola Chance ligy. Tentokrát přijelo na Hanou béčko pardubického Dynama, se kterým za poslední dva roky, co se na prvoligové scéně pohybuje, Jestřábi ani jednou nevyhráli za tři body. Nyní se to ale změnilo, navíc ve velkém stylu. Po jednoznačném průběhu zvítězili prostějovští hokejisté poměrem 6:1.

Závěr zápasu mezi prostějovskými Jestřáby a pardubickým béčkem (6:1, 2.12.2023) | Video: Deník/David Kubatík

„Předně bychom chtěli poděkovat našim skalním fanouškům za to, že znovu celých 60 minut dokázali vytvářet parádní atmosféru. Klobouk dolů před nimi. Jen nás mrzí, že se k jejich supportu nepřipojí i zbytek stadionu, protože ty návštěvy jsou opravdu tristní. O to více si našeho kotle opravdu vážíme," vzdal po zápase hold prostějovským kotelníkům asistent kouče Janečka Lukáš Majer.

Na úvodní gól sice prořídlé prostějovské tribuny čekaly až do šestnácté minuty, nakonec se ale v úvodní dvacetiminutovce dočkaly čtyřikrát. Do vedení poslal Jestřáby Marek Račuk, na 1:1 srovnal Daniel Rákos a pak se během 23 sekund v devatenácté minutě prosadili Tomáš Hanousek s gólovým debutantem Janem Pohlem. Do kabin se tak šlo za stavu 3:1.

Druhá třetina pak začala pro Hanáky naprosto skvostně. Už po devíti sekundách hry totiž jejich vedení navýšil svou pohotovou trefou od modré Tomáš Hanousek. Potom viděli diváci poměrně zajímavý hokej s šancemi na obou stranách, další branka už ale nepadla. Nejblíže k ní byl v 31. minutě hostující Žálčík, který však jen orazítkoval Štipčákovu tyč. Po zaznění druhé sirény tak na ukazateli skóre svítil stav 4:1.

Třetí část už se dohrávala v podstatě jenom z povinnosti. To ale neznamená, že by v ní nepřicházely šance. Hned z jejího kraje Vomáčka čaroval při pokusu Illéše do odkryté branky a v polovině 49. minuty se stadionem konečně rozezněla „Pátá". Krásnou přesilovkovou souhru zakončil dorážkou do prázdné branky Jan Veselý. A když už se zdálo, že zápas za stavu 5:1 i skončí, prosadil se ještě minutu před koncem i Zdeněk Doležal.

„Soupeř má silný kádr, hrál velmi organizovaně a my jsme rádi, že se nám proti němu podařilo plnit plán a dokráčet až k vítězství. Pomohly nám i změny v sestavě. Po delší době jsme roztrhli čtvrtou formaci, Honza Maruna oživil pohybem třetí lajnu a dnes ten tým pracoval strojově a mířil za výhrou. Kaňkou je však vysoký počet vyloučení. Hra se kouskovala, což hokeji nepomáhá. Pro nás je ale důležité, že jsme to i tak dotáhli do konce," vyjádřil se pak Majer i k průběhu samotného utkání.

Hanáci tak prolomili černou sérii s pardubickým béčkem a poprvé v historii těchto vzájemných zápasů si z ledu odvezli všechny tři body. V tabulce pak zůstávají stále pátí a příští zápas je čeká ve středu na ledě třetích Litoměřic.

LHK Jestřábi Prostějov - HC Dynamo Pardubice B 6:1 (3:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 16. Račuk (Maruna), 19. Hanousek (Slanina, Jiránek), 19. Pohl (Hašek, Illéš), 21. Hanousek (Doležal), 49. Veselý (Illéš, Jiránek), 60. Doležal (Illéš, Venkrbec) – 19. Rákos (Nedbal, Žálčík). Rozhodčí: Wagner, Pilný - Kráľ, Peluha. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:0. Diváci: 702.

Prostějov: Štipčák – Poledna, Hanousek, Drtil, Pohl, Kubeš, Krejčí – Illéš, Hašek, Doležal – Fronk, Ostřížek, Veselý – Maruna, Pitule, Račuk – Jiránek, Venkrbec, Slanina. Trenér: Martin Janeček.

Pardubice B: Vomáčka – Tvrdík, Zdráhal, Nedbal, Švec, Kaštánek, Voženílek – Žálčík, Rákos, Kaplan – Pochobradský, Mikyska, Urban – Rohlík, Kaut, Hrníčko – Lichtag, Zeman, Rouha. Trenér: Tomáš Jirků.