V zápase 47. kola Chance ligy chtěli prostějovští Jestřábi napravit blamáž z minulého nepovedeného zápasu na ledě Frýdku-Místku. A soupeřem jim byl další klub hrající doslova o život - poslední Znojmo. Po celou dobu, a hlavně ve třetí třetině, se hrál bláznivý hokej plný zvratů, který ale nakonec tři body na Hanou přinesl po výsledku 6:4.

Jestřábi Prostějov - Orli Znojmo: Po prostějovském gólu na 6:3 | Video: Deník/David Kubatík

Jestřábi vlétli do zápasu ve velkém stylu a už na začátku šesté minuty vedli po přesných zásazích Janů Veselého a Maruny 2:0. To však vedlo k jejich lehkému uspokojení a následně i snížení na rozdíl jediné branky z hole Petera Lichance necelé čtyři minuty před první sirénou. Za stavu 2:1 se také nakonec šlo i do kabin.

„Do utkání jsme měli výborný nástup a prvních deset minut jsme zápasu dominovali. Potom jsme ale situace začali překombinovávat a hledat složitější cestu. Další vývoj pak korespondoval s tím, v jakém jsme aktuálně rozpoložení," říkal po zápase asistent kouče Janečka Lukáš Majer.

V minutě třicáté pak Hanáci dostali šanci své vedení znovu zdvojnásobit při vyloučení znojemského Hrušky, udál se však přesný opak. Gólu při vlastním oslabení dosáhl po Svobodově přihrávce a nádherném blafáku Pavel Jenyš. Dobrou šanci měl za pět minut Hašek, z dobré pozice ale minul. Další zajímavou šanci měl pak ještě na druhé straně i Jenyš, další branku ale také nepřidal. Prostějovské vedení tak bylo po čtyřiceti minutách již minulostí.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Třetí třetina pak byla ze všech nejbláznivější. Po pěti a půl minutách dokonal znojemský obrat Martin Šťovíček a v tu chvíli by na prostějovském zimáku bylo slyšet spadnutí jehly. Tento stav však nevydržel ani minutu. Po krásné individuální akci totiž srovnal Petr Hašek a celé vyrovnání ještě okořenila bitka mezi Veselým a Marešem, kterou domácí borec naprosto ovládl. A pak už se válec rozjel. V rozmezí 54. a 56. minuty se totiž prosadili Matouš Venkrbec, Zdeněk Doležal a Jiří Fronk a bylo to rázem 6:3. Skolený orel se pak už zmohl jen na korekci z hole Pavla Jenyše, který se tak trefil podruhé v zápase.

Prostějov je na soustředění. Přírodní trávník a chybějící posily

„Mám takové smíšené pocity. Dostali jsme čtyři góly na domácím hřišti, s čímž nemůžeme být spokojeni vůbec. Navíc velice laciné. Na druhou stranu si ale velmi ceníme obratu v poslední třetině, protože Znojmo je už úplně jiný tým než na začátku sezony. Je také potřeba si říct, že v této fázi sezony má každé mužstvo nesmírnou kvalitu a vervu. Znojmo navíc hraje úplně o všechno," uzavřel Lukáš Majer.

Jestřábi tak vydřeli důležité tři body, díky kterým si vytvořili už pětibodový náskok na čtvrtou Třebíč. Další utkání pak odehrají znovu doma, když v sobotu přivítají další tým, kterému jde o všechno - aktuálně desátý Kolín.

V dalším domácím zápase se Jestřábi utkají s týmem KolínaZdroj: Deník/VLP Externista

LHK Jestřábi Prostějov - HC LERAM Orli Znojmo 6:4 (2:1, 0:1, 4:2)

Branky a nahrávky: 5. Veselý (Kubeš), 6. Maruna (Poledna, Venkrbec), 47. Hašek (Veselý, Illéš), 54. Venkrbec, 55. Doležal, 56. Fronk – 17. Lichanec (Jenáček), 31. Jenyš (Svoboda), 46. Šťovíček (Tejnor), 59. Jenyš (Hruška, Sklenář). Rozhodčí: Šudoma, Květoň - Kráľ, Jindra. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 921.

Prostějov: Štipčák – Hanousek, Šidlík, Forman, Poledna, Krejčí, Kubeš, Drtil – Doležal, Jáchym, Jiránek – Illéš, Hašek, Veselý – Slanina, Ostřížek, Burian – Fronk, Venkrbec, Maruna. Trenér: Martin Janeček.

Znojmo: Kavan – Zahradníček, Bartko, Remta, Tejnor, Vala, Mareš, Jenáček – Svoboda, Šťovíček, Jenyš – Beránek, Lichanec, Berger – Kratochvíl, Hruška, Matuš – Sedláček, Sklenář, Adámek. Trenér: Václav Baďouček.