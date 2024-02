Další důležité vítězství je na světě. Jestřábi se ve 48. kole Chance ligy střetli s výběrem Kolína, který ze všech sil sprintuje směrem do předkola a z posledních čtyř zápasů získal jedenáct bodů z dvanácti možných. Prostějovští však i díky dvěma přesným zásahům Jana Veselého a stejnému počtu využitých přesilovek zvítězili 3:2 a stále si tak drží velké šance na udržení konečného třetího místa.

Po zápase mezi Jestřáby Prostějov a Marimexem Kolín (17.2.2024) | Video: Deník/David Kubatík

Jestřábi vstoupili do utkání parádně. V sedmé a třinácté minutě se dvakrát brankově prosadil Jan Veselý a splnil si tak přání, o kterém mluvil po minulém zápase. Zároveň tím dostal svůj tým do pohodlného dvoubrankového vedení, které mu však až do zaznění první sirény nevydrželo kvůli trefě Jana Kloze těsně po skončení středočeské přesilovky.

„Dnes jsme špatně vylétli z kabiny a prvních pět minut jsme nevěděli, kde nám hlava stojí. Potom jsme ale dali dvě důležité branky a postupem jsme tempo hry vyrovnali až lehce otočili. Stále ale v naší hře byla řada malých nedůsledností a plně spokojení můžeme být až s třetí třetinou," hodnotil hru svých svěřenců asistent prostějovského trenéra Lukáš Majer.

Ve druhé třetině probíhal na ledě skutečný boj o každý centimetr ledu, dlouho to však vypadalo, že se tato dvacetiminutovka obejde bez vstřelené branky. Nakonec se tak ale k radosti většiny osazenstva tribun nestalo. Minutu a deset sekund před jejím koncem totiž v přesilovce vrátil domácímu celku dvoubrankové vedení David Ostřížek.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Ve třetí části měli Prostějovští šanci svůj náskok navýšit po vyloučení Šedivého. Přesilovka jim ale nevyšla a navíc těsně po jejím skončení ujel Josef Skořepa a mazácky překonal Pavelku. Další gól už pak ale nepadl ani na jedné ze stran. Prostějovské šance zastavil dobře chytající Soukup a ani Pavelka nezůstával příliš pozadu.

Sigma musela střídat brankáře, s Hradcem bere bod, doma popáté v řadě nevyhrála

„Jsme rádi, že jsme využili dvě přesilové hry, protože soupeř má ve svém středu hodně šikovných kluků, kteří dělají svou práci dobře. Minule jsem byl také trochu kritický směrem k divákům, nyní bych jim chtěl poděkovat. Děkujeme za jejich suppport. V posledních čtyřech kolech je ještě budeme potřebovat," uzavřel Lukáš Majer.

Jestřábi si tak připsali čtvrté vítězství z posledních pěti zápasů a čtyři kola před koncem si drží pohodlný pětibodový náskok na čtvrotu Třebíč. Ve středu se pak vydají na led dalšího celku, který už nějakou tu dobu hraje své soukromé play-off - pražské Slavie.

LHK Jestřábi Prostějov - SC Marimex Kolín 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 7. Veselý (Hanousek), 13. Veselý (Doležal, Illéš), 39. Ostřížek (Fronk) – 19. Kloz (Štohanzl, Král), 48. Skořepa. Rozhodčí: Bejček, Kubičík - Zídek, Polák. Vyloučení: 3:6. Využití: 2:1. Diváci: 1312.

Prostějov: Pavelka – Hanousek, Šidlík, Poledna, Forman, Krejčí, Kubeš, Drtil – Doležal, Jáchym, Jiránek – Illéš, Hašek, Veselý – Slanina, Ostřížek, Burian – Fronk, Venkrbec, Maruna. Trenér: Martin Janeček.

Kolín: Soukup – Hampl, Němec, Gaspar, Kolmann, Piegl, Naar, Sýkora – Vrhel, Štohanzl, Chalupa – Mucha, Kloz, Král – Síla, Morong, Ouřada – Šedivý, Skořepa, Lang. Trenér: Jan Šťastný.