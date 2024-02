Konec základní části se blíží a důležitý je každý bod. A prostějovští hokejisté si toho jsou samozřejmě plně vědomi. V rámci 50. kola doma hostili Třebíč, která by jim v případě úspěchu ještě mohla nepříjemně šlapat na paty. Jestřábi však nenechali nic náhodě a důležité tři body ve svých drápech uchránili po výsledku 4:2.

Jestřábí oslava po výhře nad Třebíčí | Video: Deník/David Kubatík

„Věděli jsme, že jsme doposud na Třebíč třikrát nenašli cestu a že nás vždy nějakým způsobem systémově přehrála. Zvýšili jsme tedy důraz při soubojích a zlepšili práci na zadních mantinelech," říkal po zápase spokojený asistent kouče Janečka Lukáš Majer.

Potřebný klid dodal Jestřábům už po deseti minutách Jan Veselý, který šikovně tečoval nahození Formana mimo dosah gólmana Jekela. Až do zaznění úvodní sirény se pak, i přes šance na obou stranách, fanoušci dalších branek nedočkali. A vlastně ani do zaznění té druhé. A to i přes celkových pět vyloučení, z nichž tři odpykávali Hanáci.

To poslední však už nevyužito nezůstalo. Hostující Baláž totiž zamířil na lavici hanby půl minuty před koncem druhé třetiny a půl minuty po začátku té třetí se po rychlé přihrávce Hanouska prosadil střelou z pravého kruhu Zdeněk Doležal. Tím to ale nekončilo, jelikož už za tři minuty se šikovně před Pavelku prodral Petr Vodička a poslal mu puk mezi betony.

Zdroj: David Kubatík/Deník

A drama pokračovalo dalšími třemi góly. Devět minut před koncem vrátil Jestřábům dvoubrankové vedení Lukáš Forman, za čtyři minuty ale znovu celé osazenstvo znejistil Ladislav Bittner. Definitivní rozhodnutí tak muselo padnout až do prázdné branky a postaral se o něj Petr Krejčí.

Prostějov zvládl generálku. V bráně začal Mucha, Ševčík s otazníkem

„Velice důležitá bylo pro vývoj utkání naše první branka, protože jinak má soupeř nejlepší statistiku, co se týče střílení prvních branek v zápase. Jsem také moc rád, jak jsme jako celé mužstvo šli za výsledkem a pracovali na společném cíli za jakéhokoli stavu," dodal ještě na závěr Lukáš Majer.

Jestřábi tak už mají dvě kola před koncem v tabulce 86 bodů a pokud se nestane vyloženě zázrak, půjdou do vyřazovacích bojů z konečného třetího místa. Čtvrté Litoměřice, které s nimi mají lepší bilanci, totiž mají o šest bodů méně. V posledních dvou zápasech se Hanáci utkají s vedoucí dvojicí. Ve středu si zajedou na led lídra z Poruby a v pátek doma přivítají Valachy ze Vsetína.

LHK Jestřábi Prostějov - SK Horácká Slavia Třebíč 4:2 (1:0, 0:0, 3:2 )

Branky a nahrávky: 11. Veselý (Forman), 41. Doležal (Hanousek, Pavelka), 51. Forman (Doležal, Jáchym), 59. Krejčí (Vlach, Ostřížek) – 45. Vodička (Bittner), 55. Bittner (Vodný). Rozhodčí: Zubzanda, Kostourek - Mikšík, Bezděk. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 870.

Prostějov: Pavelka – Hanousek, Šidlík, Pohl, Forman, Krejčí, Kubeš, Poledna – Doležal, Jáchym, Jiránek – Slanina, Hašek, Veselý – Fronk, Vlach, Ostřížek – Burian, Venkrbec, Maruna. Trenér: Martin Janeček.

Třebíč: Jekel – Štebih, Baláž, Bořuta, Furch, Vodička, Kříž, Poizl – Vodný, Bittner, Psota – Dočekal, Malý, Ferda – Maty. Svoboda, Michálek, Ondráček – Matě. Svoboda, Kučera, Michalčuk. Trenér: Kamil Pokorný.