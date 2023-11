V rámci 24. kola Chance ligy hostili prostějovští Jestřábi na svém ledě třebíčskou Horáckou Slavii a chtěli dát zapomenout na minulou prohru se Slavií pražskou. To se jim ale nepodařilo. Na úvodní branku Michalčuka sice ještě dokázal zareagovat kapitán Venkrbec, druhá branka Dočekala už ale zůstala bez odpovědi a třetí hřebíček do jejich zápasové rakve přidal v poslední minutě do prázdné branky Michálek.

Jestřábi Prostějov - Horácká Slavia Třebíč: Úvod a závěrečné podání rukou | Video: Deník/David Kubatík

„Chyběl nám dnes důraz směrem do branky a vůle po vítězství. Soupeř holt chtěl vyhrát více než my a ukazoval to hlavně v prvních dvou třetinách v osobních soubojích. Střel jsme sice měli dost, ale brankář je všechny dobře viděl a pochytal je jako mouchy," lomil po zápase rukama prostějovský kouč Martin Janeček.

Mnohem lépe vstoupili do zápasu hosté, kteří šli už koncem třetí minuty do vedení. O to se postaral David Michalčuk, který šikovně tečoval střelu Bořuty a zaznamenal tak svůj první prvoligový gól v kariéře. I nadále pak hosté z Vysočiny nepříjemně zatápěli a nebyli blízko druhé trefě. Nakonec však padl gól na druhé straně. Dvě sekundy před koncem přesilovky vyrovnal skóre v šestnácté minutě prostějovský kapitán Matouš Venkrbec. Oba celky si pak ještě připsaly po jedné zajímavé šanci, do kabin se však šlo za stavu 1:1.

I ve druhé třetině šli do vedení hosté. Ve 27. minutě proměnil přesilovku po pouhých 23 sekundách v druhý třebíčský gól Martin Dočekal. Za pár minut obkroužil hostující branku Slanina a zkoušel puk zasunout k tyči. Jekel však svůj beton měl tam, kde ho mít měl. Čtyři minuty před zazněním druhé sirény mohl na 3:1 pro hosty zvýšit Svoboda, vyprášil však jen Pavelkovy betony. I přesto šli horáčtí slávisté do kabin spokojeněji.

Už od začátku třetí třetiny byli Hanáci aktivnějším týmem na ledě, jejich šance však, i zásluhou kompaktní obrany, postrádaly něco navíc a zůstávaly tak nevyužity. Ve 49. minutě je pak zachránil od dalšího inkasování Pavelka. V 56. minutě byl blízko vyrovnání Slanina, Jekel však zázračně zasáhl. Dvě minuty před třetí sirénou pak vytáhl Pavelka střelu Malého na tyčku, nakonec ale třetí puk do prostějovské branky padl. Půl minuty před koncem využil domácího power-play David Michálek a zamířil do prázdné branky.

„Ve třetí třetině pak Třebíč dobře bránila a její třetí gól už byla jen taková kosmetická úprava. Naopak nám v ní chybělo trochu štěstíčka," pokračoval prostějovský lodivod.

Po třech výhrách tak přišly už dvě prohry v řadě. I tak se ale Jestřábi díky sokolovské prohře drží na čtvrtém místě. V pondělí je však čeká obrovský test. Jejich kroky totiž povedou do slezských Kravař, kde má svůj azyl naprostý hegemon dosavadní sezony z ostravské Poruby.

„Bude to těžké. Poruba je tento rok opravdu parádní. Na druhou stranu by pro nás ale mohla být výhoda, že hraje hokej. Ne třeba jako dnešní soupeř, který při vedení zavřel obranu a bylo takřka nemožné se prosadit. Bude to také důležitý souboj z pohledu nálady v kabině. Nedávno se totiž hodně zlepšila a my musíme udělat všechno pro to, aby to zase nesklouzlo zpátky," uzavřel Martin Janeček. V dalším domácím zápase se utkají Jestřábi s týmem VsetínaZdroj: Deník/VLP Externista

LHK Jestřábi Prostějov - SK Horácká Slavia Třebíč 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 16. Venkrbec (Poledna) – 3. Michalčuk (Bořuta), 27. Dočekal (Bořuta, Bittner), 60. Michálek (Ferda, Dočekal). Rozhodčí: Zubzanda, Maršálek – Kleprlík, Kráľ. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 761.

Prostějov: Pavelka – Šidlík, Krejčí, Pohl, Pěnčík, Hanousek, Poledna, Kubeš – Hašek, Fronk, Maruna – Illéš, Račuk, Venkrbec – Jiránek, Ostřížek, Veselý – Pitule, Slanina, Doležal. Trenér: Martin Janeček.

Třebíč: Jekel – Bořuta, Furch, Baláž, Vodička, Štebih, Poizl – Kučera, Michálek, Malý – Maty. Svoboda, Vodný, Michalčuk – Ferda, Matě. Svoboda, Frömel – Bittner, Dočekal, Psota. Trenér: Kamil Pokorný.